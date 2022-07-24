П'яні окупанти в Маріуполі підірвали чоловіка гранатою заради забави
Джерело:Андрющенко Time
росіяни продовжують тероризувати тимчасово окупований Маруіполь. Так лише за зроблене їм зауваження, військові кинули у приватний двір гранату.
Про жахливий злочин в окупованому Маріуполі розповів радник мера міста Петро Андрющенко. Він зазначив, що трагедія сталась близько 20:15 на вулиці Гранітній.
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Вибух пролунав на приватному подвір'ї
Саме тоді місцеві жителі почули вибух, який пролунав на приватному подвір'ї. Це була граната.Як виявилось, декілька п'яних окупантів, ймовірно, військових однієї з квазіреспублік Донбасу, влаштували гучні розваги.
Чоловік, який жив неподалік, зробив їм зауваження. У відповідь загарбники кинули маріупольцю гранату у двір. Поранення дістали двоє цивільних осіб, один з них – у важкому стані.
Окупанти продовжують безкарно вбивати маріупольців. Просто заради забавки. Лють. Просто лють,
– написав Андрющенко.
На ці вихідні окупанти повністю зачинили місто
Зазначимо, що на вихідні 23 – 24 липня росіяни повністю зачинили місто на в'їзд та виїзд. У мерії Маріуполя кажуть, що загарбники хочуть посилити "фільтраційні" та антипартизанські заходи.
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Що відбувається в окупованому Маріуполі: останні новини
- Окупанти планують відкрити в місті лише чотири школи, де викладатимуть три предмети.
- росіяни вирішили заборонити право власності усім українцям, які не пройшли через так звану "фільтрацію". Фактично майно відбиратимуть у всіх, хто чинить опір загарбникам.
- Також військову техніку росіяни масово перекидають з цього регіону на Запорізький напрямок.
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