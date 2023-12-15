Депутат під час засідання сільради на Закарпатті підірвав гранати: усе, що відомо про трагедію

Вдень 15 грудня стало відомо, що на Закарпатті депутат підірвав гранати у приміщенні сільської ради. Внаслідок трагедії є багато постраждалих.

У Керецьківській сільській раді Мукачівського району один із депутатів підірвав гранати прямо під час сесії. Усе, що відомо про цю трагедію розповідає 24 Канал.

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Як це сталося

Момент вибуху потрапив на відео. На записі видно, що чоловік заходить у приміщення, де вже йде активне обговорення. Він спокійно заходить, на нього ніхто не звертає уваги. Так само спокійно він дістає гранати зі своїх кишень.

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Чоловік висмикнув чеку та кинув вибухові предмети в натовп. Пролунав потужний вибух. Одразу після нього чути крик поранених.

Що відомо про постраждалих

Одразу після інциденту повідомили, що на місці подій багато поранених. Повідомляли про 11 постраждалих, однак згодом цифра сягнула 20. 6 – у важкому стані. Інформація уточнюється.

Одразу після вибуху також повідомили, що підривник загинув, однак потім уточнили, що медики проводять реанімаційні заходи щодо нього.

Що відбувалося у перші хвилини після вибуху

Одна із поранених жінок кричить, що вона не може поворухнутися. Постраждала скаржиться, що вона не може ходити, бо в неї порізані ноги. Також на відео зафіксовано момент виклику швидкої.

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Вочевидь, ті, хто опинився далі від епіцентру вибуху, намагаються допомогти тим, хто постраждав сильніше. На відео чути крик інших поранених.

Хто підривав гранати

Журналісти "Mukachevo.Net" повідомили, що за попередніми даними, йдеться про депутата Сергія Батрина від партії "Слуга народу". Зауважимо, що у повідомленні поліції Закарпатської області не вказують імені депутата.

Крім цього, уточнюють також, що на сесії сільради сьогодні розглядали питання щодо прийняття бюджету на 2024 рік.

Як подію класифікують правоохоронці

Поліція буде розслідувати цей інцидент як незаконне поводження зі зброєю. Водночас Служба безпеки України розглядатиме це як терористичний акт.

У чому могла бути причина конфлікту

ЗМІ повідомляють, що суперечка під час засідання, ймовірно, могла виникнути через наміри депутатів виділити сільському голові від ОПЗЖ надбавку у 50% та щомісячну премію у розмірі 100% від окладу. Ті, хто були присутні на засіданні, також розповіли медіа, що депутат, який підірвав гранати, сварився із колегами з цього приводу.

Він був проти призначення такої премії та активно намагався відстояти свою точку зору.