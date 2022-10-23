В окупованому Херсоні прогримів гучний вибух: окупанти верещать про теракт

У тимчасово окупованому Херсоні стався вибух. Невідомий прикріпив саморобний вибуховий пристрій на стовп та підірвав його, коли повз проїжджала автівка.

Внаслідок інциденту загинула 1 людина. Ще 3 людини зазнали поранень. Принаймні про це повідомляють російські ЗМІ.

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Спершу повідомлялось, що невідомий прикріпив вибуховий пристрій до автомобіля, який власне й підірвався. Проте згодом виявилось, що саморобна вибухівка була на стовпі, повз який проїжджало авто.

Чому це може бути черговим терактом та ІПСО від окупантів

Проросійські пабліки, які виступають за "русскій мір" у Херсоні, одразу почали писати, що таким чином ЗСУ нібито хотіли вбити окупаційного "начальника СІЗО" Олега Тютюрая. Проте він не постраждав, а загинула мирна людина.

Вибухівку примотали до стовпа та активували тоді, коли начальник СІЗО проїжджав за кермом особистого автомобіля повз стовп. За підсумками загинув один випадковий перехожий,

– розповідають проросійські пропагандисти.

Одразу після вибуху проросійські пабліки почали подавати інформацію таким чином, що начебто це ЗСУ хотіли вчинити замах на Тютюрая, проте "промахнулись" та вбили мирну людину.

Зараз на обочині лежить тіло закривавленого чоловіка, який помер внаслідок вибуху. Поки люди ходять повз, його навіть не прикрили. Особистість загиблого невідома.

Що зараз відбувається у Херсоні

На фоні контрнаступу ЗСУ росіяни закликають жителів Херсона негайно покинути місто й агітують людей їхати на Лівий Берег, вглиб окупованих територій. Окупанти лякають місцевих атаками Збройних Сил України.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що загарбники вивозять з Херсона майно і документи банку, а також паспортного столу. До понеділка виїдуть російські торгові мережі.

Тим часом російські військові переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. У Генштабі повідомили, що вороги готують місто до вуличних боїв.

Місцеві активно співпрацюють з ЗСУ та передають наших захисникам позиції окупантів. Для того, щоб цьому завадити росіяни вирішили залишити Херсон без зв'язку. У місті вже є перебої зі зв'язком та майже відсутній інтернет.

У Херсоні росіяни активно залякують місцевих жителів "терактами від ЗСУ", влаштовують провокації та поширюють дезінформацію серед місцевого населення. Головна мета – підірвати довіру до України та посіяти паніку на фоні наступу українських сил. Особливо просто це зробити, коли місто лишається без зв'язку. Тож не виключено, що цей теракт могли організувати самі окупанти.

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