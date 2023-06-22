У Києві в житловому будинку стався потужний вибух, зруйновано 4 квартири на кількох поверхах

Уночі 22 червня в Дніпровському районі Києва в одній із багатоповерхівок стався потужний вибух, який зруйнував кілька квартир на різних поверхах. У ДСНС розповіли подробиці інциденту.

Спершу у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що вибух стався, попередньо, через витік газу. Цю ж версію згодом озвучили й надзвичайники.

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Вибух у Києві буквально розніс кілька квартир

У Києві в Дніпровському районі фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій займалися ліквідацією наслідків вибуху у багатоповерхівці.

Наразі відомо, що на вулиці Малишка у житловому будинку, найімовірніше, вибухнув газу на 7 поверсі, від чого значних пошкоджень зазнали конструкції будинку. Зруйновано щонайменше 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах.

Двох людей вдалося врятувати, проте пошук мешканців будинку триває. Для гасіння пожежі та інших невідкладних дій у ДСНС залучили 50 рятувальників та 12 одиниць техніки.

у КМВА о 5 ранку уточнили, що площа пожежі – понад 250 метрів квадратних, зруйновано 4 квартири, є 1 потерпілий та 1 врятований. Так само у ДСНС кажуть, що внаслідок вибуху газу у 16-поверхівці зруйновано 4 та пошкоджено 6 квартир.

Є перша інформація й від мера Києва Віталія Кличка:

Пожежно-рятувальні служби продовжують ліквідацію пожежі та пошук людей на зруйнованих поверхах 16-поверхового будинку в Дніпровському районі. Наразі врятували 18 мешканців. З усіх непошкоджених помешкань людей евакуювали. Двоє постраждалих госпіталізовані.

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Звернімо увагу, що цей вибух навряд чи пов'язаний із нічною повітряною тривогою. У Києві та низці областей України після півночі виникла ракетна загроза та загроза застосування дронів-камікадзе. Росіяни, зокрема, запускали "Шахеди", ракети типу Х-22 та іншу балістику. Утім, цього разу на столицю не було акценту – вибухи лунали біля Кривого Рогу, Харкова та Запоріжжя.

Також варто нагадати, що 17 червня у Києві був схожий інцидент – пожежа спалахнула у багатоповерхівці, дим охопив верхні поверхи будівлі на проспекті Червоної Калини.

А 16 червня на АЗС на Скляренка у Києві в легковому автомобілі вибухнув газ. Машина загорілася, а в кількох метрах поруч стояли резервуари з паливом. На щастя, працівники АЗС не розгубилися та швидко почали гасити вогонь, тож обійшлося без трагічних наслідків.