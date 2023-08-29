На кордоні України та Білорусі вибухнули протитанкові міни: що сталося

У ніч на 29 серпня на залізничному мосту на кордоні України та Білорусі вибухнули одразу кілька мін. Внаслідок цього пошкоджено залізничне полотно.

Спершу про це повідомив "Беларускі Гаюн" із посиланням на білоруські провладні канали. Згодом інформацію підтвердили в ДПСУ білоруському виданню "Радіо Свобода".

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Подробиці інциденту

В опублікованих заявах мовиться, що близько 3:30 на залізничному мосту за 800 метрів від білоруської станції "Словно" здетонували кілька протитанкових мін ТМ-62М.

Також є фото з білоруської території, де видно зруйноване залізничне полотно на мосту – пошкодження прямісінько на кордоні Білорусі з Україною. На світлині можна навіть побачити білоруський прикордонний стовп.



Пошкодження полотна на кордоні України та Білорусі / "Білорускі Гаюн"

Як вибух пояснили в Україні

Білоруські пабліки заявили, що причиною детонації мін став удар блискавки. Згодом речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко підтвердив цю інформацію.

За інформацією, якою я володію, ніхто не постраждав. Окремо додам, що діє обмеження пересування громадян на кордоні, особливо поблизу лінії кордону. Тому мінні загородження на окремих напрямках, важливих для безпеки України, загрожують лише тим, хто хоче прийти до нас із війною,

– наголосив Демченко.

Відомо, що внаслідок вибухів була пошкоджена опора залізничного мосту та зруйновано полотно в обидва боки.

У ЗСУ не виключають провокації з боку Білорусі

Попри те, що загрози наступу з боку Білорусі немає, Сергій Наєв не виключає можливість провокацій та диверсій на українсько-білоруському кордоні. Тож наразі Україна вживає заходів щодо підвищення наших контрдиверсійних та оборонних спроможностей.

Він також повідомив, що у вересні на території Білорусі заплановано проведення ряду спільних навчань ОДКБ ("Ешелон", "Поиск", "Взаимодействие"), які можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності.

Зазначимо, що 28 серпня до Білорусі задля навчань прибули військові з Казахстану, а 29 серпня до країни прибув другий ешелон збройних сил Росії.

Водночас Наєв заспокоїв, що ознак формування ударних угруповань в смузі ОСУВ "Північ" немає, а наявний комплект військ прикриття збройних сил Білорусі та угруповання прикриття ДК зі складу угруповання "Запад" готовий переважно до ведення стримуючих та оборонних дій на власній території.

Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що наразі ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контрольована і різких змін не передбачається.