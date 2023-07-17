"Пропагандисти злетіли на Марс": у Німеччині закликали Україну добити Кримський міст

У Німеччині схвалили удар по Кримському мосту, який Росія використовує для перекидання сил на Південь України. Що більше, у Німеччині стверджують, що Кримський міст – законна ціль для українських військових.

Дії України щодо Кримського мосту схвалив Карло Мазала, професор міжнародної політики Мюнхенського університету Бундесверу. Німецький політолог заявив, що Україна має право знищити Кримський міст і це не є терактом.

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У Росії виникли логістичні проблеми після підриву Кримського мосту

Він наголосив, що Кримський міст був незаконно збудований та веде в окупований Росією Крим. Мазала заявив, що міст повинен бути знищений.

Перше, що я хочу сказати, це те, що це, звичайно, не терористичний акт. Це сталося на незаконно збудованому мосту, який веде на незаконно анексовану українську територію. Тому це не терористичний акт, а довгострокова, законна військова мета. Я сказав би, що це перша мета в рамках українських операцій. І вона має бути досягнута,

– сказав політолог.

Також професор зазначив, що тепер армія Росії матиме логістичні проблеми з постачанням боєприпасів на Південь України, який тимчасово перебуває під окупацією.

"Питання в тому, наскільки сильно пошкоджено міст. Схоже була зачеплена опора. Значна частина військових поставок для потреб російських військ на південній ділянці фронту проходить через Крим. Зараз це зробити стає складніше, їм доведеться їхати суходолом, що займає більше часу ніж зазвичай", – зазначив Мазала.

Скабєєва в істериці через заяву німецького політолога

. Німеччина може допомогти пришвидшити "фінал" для Кримського мосту, якщо передасть Україні далекобійні ракети Taurus . Наразі Берлін відмовляється це робити, побоюючись, що Україна використає ракети по території Росії.

На заяву німецького політолога з істерикою відреагувала російська пропагандистка Ольга Скабєєва. Вона чомусь заговорили про жертв серед цивільних.

Однак пропагандистка цинічно змовчала щодо заяви колишнього президента Росії Дмітрія Медведєва, який закликає знищувати будинки в Україні.

Відповідні бідкання Скабєєвої вкотре демонструють лицемірність, цинічність та подвійні стандарти серед кремлівських пропагандистів.

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