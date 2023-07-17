Велике досягнення, бо ворог потужно охороняє Кримський міст: Мусієнко оцінив ефект від "бавовни"

На сьогодні росіяни охороняють Керченський міст краще, ніж Москву. Тому черговий удар до мосту можна вважати великим досягненням Сил оборони України.

Про це 24 Каналу повідомив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, інцидент на Кримському мості точно не останній.

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"У Криму росіяни стягнули велику кількість засобів ППО, кораблів, катерів, які охороняють міст безпосередньо в районі Керченської протоки. Враховуючи таку ешелоновану оборону, це велике досягнення", – зазначив Мусієнко.

Чому новий удар по Кримському мосту має велике значення: дивіться відео

Раніше російські ЗМІ хвалились, що Кримський міст охороняють:

росгвардія і антидиверсійні групи ФСБ;

ракетний комплекс С-400 "Тріумф" і зенітно-гарматний "Панцир-С1";

береговий ракетний комплекс "Бал" і сучасний комплекс "Бастіон" із крилатими ракетами "Онікс";

російські винищувачі Су-27 і протичовновий літак-розвідник Іл-38;

радіолокаційні системи "Подсолнух" і "Воронеж-ДМ";

супутник "Космос-К" і система контролю акваторії "Плавник".

Значення чергової атаки на Кримський міст

"Це військовий об'єкт, який Росія використовує для транспортування зброї, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Мовиться про приблизно 65 – 70% усієї логістики ворога на Півдні", – наголосив Мусієнко.

Операція вдала не на 100%, тому що залізничне полотно не пошкоджене. Тому варто очікувати наступної "бавовни".

Так, Україна наближається до потрібної інтенсивності ударів у глибині оборони ворога. Із західною зброєю на окупованих територіях не буде жодного місця, де могли б сховатися росіяни.

Кримський міст "втомився": останні новини

Уночі 17 липня в російських соцмережах здійнялась паніка через повідомлення з району Кримського мосту. Місцеві мешканці почули вибухи, а згодом "влада" повідомила, що сталась якась "надзвичайна подія".

Унаслідок вибуху рухнув один з прольотів, тому міст закрили. Мінтранс Росії рекомендував водіям об'їжджати переправу за наземним маршрутом через окуповані Маріуполь, Мелітополь та Генічеськ.

Як з'ясувалося, чергова атака на Кримський міст була частиною вдалої спецоперації СБУ та Військово-морських сил України. У СБУ наголосили, що міст є законною ворожою ціллю для наших військових.

Перший удар по Кримському мосту стався 8 жовтня 2022 року. Лише 9 липня 2023 року в Міноборони визнали, що саме Україна причетна до цього.