Поки Путін говорив, у нього підгорало: у Криму пролунав вибух, росіяни піднімали гелікоптер

На території тимчасово окупованого півострова знову неспокійно. Там пролунав потужний вибух.

Допоки Путін балакав зі своїми виборцями, "бавовна" невтомно працювала. Відомо, що вона із черговим візитом завітала до Криму.

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Що відбувається

Близько 12 ранку у районі селища Красногвардійське жителі чули сильний вибух. Згодом місцеві пабліки повідомили, що одразу ж після цього окупанти підняли над селищем гелікоптер, який пішов на обліт.

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Вночі кілька областей Росії атакували безпілотники

У ніч на 14 грудня ударні безпілотники кружляли над Московською та Калузькою областями Росії. У цих регіонах було гучно. Пропагандисти із посиланням на міноборони країни-агресорки заявили про атаку 9 безпілотників, які начебто збила їхня "ПВО". Крім того, окупанти запевняють, що ця ніч минула для них руйнувань і постраждалих.

Водночас джерела 24 Каналу повідомили, що за атакою безпілотників у Росії стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

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