Росіяни вдарили по Кропивницькому району: є ушкодження інфраструктури і поранений

Росіяни 3 травня завдали удару по Кіровоградській області. Голова військової адміністрації розповів про наслідки.

За словами Андрія Райковича, на жаль, відомо про ураження інфраструктури у Кропивницькому районі. Також є поранений чоловік.

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Удар по району

Андрій Райкович повідомив, що внаслідок ракетної атаки в Кропивницькому районі вражені інфраструктурні об‘єкти та приватні будинки.

Серйозне поранення отримав чоловік 1952 року народження. Його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу. Всі відповідні служби працюють на місці події,

– повідомив голова ОВА.

Востаннє повітряну тривогу в Кіровоградській області оголошували о 17:46. Вона тривала менш як годину – до 18:20.

Ракетні атаки на Україну