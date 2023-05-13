Прилетіло у військкомат: парад "бавовни" у Луганську триває

У тимчасово окупованому Луганську знову неспокійно. Місцеві пабліки почали писати про те, що "бавовна" розцвіла в районі одного з військкоматів загарбників у місті.

У суботу, 13 травня, місцеві телеграм-канали Луганська написали про можливі свіжі прильоти. Про це інформує 24 Канал. Вочевидь, ворогу слід остаточно забути про спокійне життя на українських теренах, бо це вже другий день поспіль цвіте "бавовна" у місті.

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Новий день – нові негаразди

Якщо вірити інформаційним помийкам, то прилетіло на цей раз з невідомого напрямку саме у військкомат у Луганську.



Наслідки вибухів в Луганську / Фото з телеграм-каналів

Попередня "бавовна"

У п'ятницю, 12 травня в окупованому Луганську також пролунало кілька вибухів. Важливо, сталося це якраз-таки тоді, коли загарбники святкували так званий "день луганської квазіреспубліки".

Власне, у мережі згодом з'явилися фото і відео, на яких видно величезний стовп чорного диму, що здійнявся у небо після цієї "бавовни".

Місцеві телеграм-канали писали про те, були влучання або у нафтосховище, або скупчення військової техніки. Разом з тим окупаційна "влада" заявила про ураження заводу "Поліпак".

Вибухи в Луганську 12 травня / фото з телеграм-каналів

Варто сказати, що підприємство "Поліпак" російські загарбники використовували як пункт базування. Окрім того, відомо, що неподалік від місця події перед вибухами гуляв зять глави оборонного відомства Росії Сєргєя Шойгу.

Себто йдеться про блогера Алєксєя Столярова. Можна підсумувати, що приїхав він у Луганськ у дуже "вдалий час" – таке інтенсивне цвітіння "бавовни" можна побачити не так часто.

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Водночас колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що "бавовнятко" приходило якраз-таки туди, куди його "запрошував" наш президент.