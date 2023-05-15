У центрі окупованого Луганська прогримів потужний вибух: перші кадри

Вранці у тимчасово окупованому Луганську прогриміли потужні вибухи. Згодом загарбники почали звозити тіла до місцевих моргів. Вже незабаром у місті знову щось бахнуло.

За попередніми даними, вибух нібито стався у салоні краси "Барбершоп", пишуть росЗМІ. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Ранкова "бавовна" в Луганську: у місцеві морги вже привезли понад 30 тіл

Що відомо про вибух у Луганську

Пропагандисти зазначають, що "вибуховий пристрій" буцімто спрацював у "Барбершопі" на вулиці Демьохіна, 78. Частина ворожих телеграм-каналів вже поширюють інформацію про нібито гранату.

Також пишуть про нібито постраждалих. Зазначають, що начебто трьох людей госпіталізували у важкому стані. Також пропагандисти заявляють, що вибух нібито прогримів поблизу телерадіокомпанії.

У мережі вже поширюють відео з місця подій. На кадрах видно російських військових та пожежну техніку.

У Луганську прогримів вибух: дивіться відео

Наслідки вибуху: дивіться відео

Зауважимо, достеменно невідомо, що саме сталося в окупованому місті. Важливо розуміти, що російські терористи постійно вигадують байки та поширювати фейки.

До речі, активіст Сергій Стерненко також припустив, що окупанти брешуть про нібито вибух гранати.

Напевно, у Луганську когось підрвали чимось потужнішим. Пле поки немає інформації, кого,

– зазначив Стерненко.

Також додав, що вже відомо про 5 поранених, зокрема, троє з них нібито у важкому стані.

Де, за словами пропагандистів, був вибух: дивіться карту

1