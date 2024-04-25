Загинули люди: на Львівщині в пункті збирання металобрухту стався вибух
Джерело:Поліція Львівщини
Трагедія сталася в одному із сіл Яворівської громади Львівської області. Там у пункті збирання металобрухту здетонував вибуховий пристрій.
Смертельний інцидент трапився вчора, 24 квітня, у післяобідній період.
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Вибух серед брухту
Як розповіли в поліції, 58-річна мешканка одного із сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металобрухт до приватного подвір'я в селі Старий Яр, де було організовано пункт збирання.
Під час зважування металу трапився вибух. На місці події загинули чоловік, який привіз брухт, та власниця пункту прийняття – 42-річна місцева жителька.
Жінка, яка прибула разом із сусідом, дістала термічні опіки обличчя та всіх кінцівок. Із численними ранами по тілу її госпіталізували до львівської лікарні.
Наразі правоохоронці оглядають місце трагедії та намагаються встановити причину вибуху. Поліція відкрила кримінальне провадження за недбале зберігання зброї та боєприпасів. Винних можуть посадити на 3 роки.
Від вибуху загинули військові
- Учора невідомі предмети вибухали не лише на Львівщині, але й у Миколаєві.
- Зокрема, у місті надвечір пролунали вибухи. Спершу місцеві жителі вирішили, що то сталися "прильоти", хоча тривогу в Миколаєві та області не оголошували.
- Згодом у ДСНС пояснили, що вибухи – наслідок не російських ударів, а детонації невідомого пристрою.
- Унаслідок інциденту зайнялися автівки. Під час гасіння пожежі 5 співробітників ДСНС постраждали.
- Уже наступного дня стало відомо, що є жертви вибуху.
- У ДБР розповіли про відкриття кримінального провадження, а також повідомили обставини події.
- Попередньо, трагедія сталася на автомобільній стоянці під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля на інший.
- Двоє бійців загинули, ще двоє дістали поранення.
- Також загорілися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху.
- Під час ліквідації наслідків першого вибуху сталася повторна детонація – 5 рятувальників постраждало.