Вибух у Мелітополі – результат "розборок" двох угруповань російських окупантів, – ЗМІ

У тимчасово окупованому Мелітополі 12 червня у так званий день Росії прогримів потужний вибух. Вибух, ймовірно, став наслідком "розборок" двох угруповань російських окупантів.

Унаслідок вибуху постраждалих четверо людей

За інформацією місцевих ЗМІ, за вибух у Мелітополі відповідальна ФСБ Росії, яка, як пишуть журналісти, "вирішила підсунути велику "свиню" майору Олексію Селіванову". Останній, зазначають журналісти, так званий начальник фейкового "управління мвс Запорізької області" і мав забезпечити порядок на день Росії.

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Повідомляється, що вибух стався під будівлею так званого силовика Селіванова на вулиці Героїв України, 38. Саме там розмістилося так зване "мвс".

Унаслідок вибуху постраждали четверо людей, серед яких – двоє російських військових. Також серед постраждалих мирна дівчина, яка отримала черепно-мозкову травму, але зараз з нею все добре.

Журналісти наголошують, що частина окупантів, ймовірно, знала про вибух, оскільки будівля так званого "мвс" окупантів розташована в центрі Мелітополя, а поруч виставлені блок-пости з військовими авто.

Очевидно, що закладників вибухівки вони не могли не помітити. Або ж був наказаний не помічати,

– йдеться у повідомленні.

Мелітопольські ЗМІ інформують, що пропагандисти з Росії через пів години після вибуху повідомили про те, що в смітнику було закладено вибухівку потужністю 700 – 800 грамів тротилу.

Що відомо про вибух у Мелітополі

Ввечері 12 червня з'явилася інформація, що під будівлею із російськими силовиками у Мелітополі прогримів вибух. Окупанти традиційно звинуватили у вибуху Україну.

Після цього місце ЗМІ повідомили про провокацію росіян. Повідомлялося, що внаслідок вибуху постраждало четверо людей.

Слід зауважити, що це не перший вибух в тимчасово окуповано Мелітополі. 30 травня у центрі Мелітополя пролунав потужний вибух неподалік так званої військово-цивільної адміністрації колаборантів та будинку фейкового "губернатора" Євгена Балицького.

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Повідомлялося, що внаслідок вибуху в Мелітополі є поранені, серед яких, ймовірно, племінниця гауляйтера області – Євгенія Зайцева.

За однією з версій, вибух міг бути спробою замаху на Балицького. Російська окупаційна влада звинуватила Україну в терористичному акті.

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