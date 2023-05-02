"Бавовна" на нафтобазі в Севастополі: з'явилися супутникові знімки наслідків

Журналісти опублікували супутникові знімки нафтобази у Козачій бухті поблизу Севастополя. На цих знімках чітко видно, до яких наслідків призвело горіння резервуарів з нафтою.

Самі росіяни не коментували стан нафтобази у Козачій бухті після пожежі. Однак заявили, що цей інцидент жодним чином не вплине на жителів міста.

Дивіться також У нас річні потреби були в 10 разів нижчими, – ветеран ВМС про знищене пальне в Севастополі

Супутник зафіксував наслідки вибуху нафтобази у Севастополі

Журналісти 2 травня опублікували фото зі супутник Planet Labs, який зафіксував наслідки вибуху на нафтобазі, що розташована поблизу тимчасово окупованого Севастополя. На цих знімках можна побачити кілька згорілих резервуарів з пальним.



Супутниковий знімок наслідків пожежі на нафтобазі у Козачій бухті / Фото Радіо Свободи

Крім цього, журналісти для порівняння додали фото нафтобази до вибухів. Там можна розгледіти нормальний стан резервуарів, які, за словами української розвідки, призначалися до чорноморського флоту Росії.



Супутниковий знімок на нафтобазі у Козачій бухті до пожежі / Фото Радіо Свободи

Вибухи нафтобази у Севастополі: що відомо