"Бавовна" на нафтобазі в Орловській області: з'явилося відео роботи безпілотника
Джерело:Сергій Стерненко
16 листопада на нафтобазу в Орловській області Росії завітала "бавовна". Як відомо, цей об'єкт розташований за 170 кілометрів від кордону з Україною.
Відео роботи безпілотника поширив український активіст Сергій Стерненко. Наразі невідомо, з якого саме безпілотника влучали у ціль.
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Які обставини вибуху на нафтобазі
У день інциденту у телеграм-каналі monitor зазначали, що нафтобазу уразили з безпілотника. Там зазначають, що розташована вона в Орловській області, що за 170 кілометрів від кордону з Україною.
Я, авжеж, гадки не маю, як таке могло трапитись, яким саме дроном бомбили нафтобазу, і ось це відео я отримав абсолютно випадково,
– пише Стерненко.
До речі, губернатор Орловської області Андрій Кличков зазначав, що "бавовну" підвезли близько 4 ранку 16 листопада. За його словами, підрив нафтобази стався у селі Сталевий Кінь.
Представник влади також додав, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
На нафтобазі в Орловській області стався вибух: дивіться відео
В Росії все частіше стаються пожежі: що відомо
- 15 грудня "бавовна" навідалася до нафтобази в Ангарську. Спочатку був потужний вибух, після якого спалахнула чимала пожежа.
- 10 грудня стало відомо, що у столиці Росії загорілась двоповерхова старовинна садиба Лопухіних, яку побудували ще наприкінці XVII століття.
- Також у ніч проти 9 грудня ранок під Москвою почався з масштабної пожежі, яка супроводжувалася вибухами газових балонів. Трапилося це у торговому центрі "Мега Хімки".
- У Барнаулі 9 грудня горіло виробниче підприємство з виготовлення шин.