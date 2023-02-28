Звинувачують безпілотники: у Росії показали момент вибуху на нафтобазі у Туапсе
У російському місті Туапсе 28 лютого спалахнула масштабна пожежа на території нафтового заводу. Росіяни вже встигли звинуватити Україну.
Пропагандисти розповідають про атаки безпілотників, передає 24 Канал. Зазначимо, що Туапсе – це Краснодарський край.
До теми "Є український слід": на нафтозаводі у російському Туапсе сталася масштабна пожежа
Показали вибух
Оприлюднили відео, на якому, ймовірно, показно момент вибуху на нафтобазі в Туапсе. На кадрах видно спалахи та звуки "хлопків". Місцеві повідомляють, що нафтові резервуари в результаті не постраждали, а пожежники нібито впоралися з вогнем за годину.
Вибух на нафтобазі у Туапсе: відео
До слова, про постраждалих інформації не було. Важливо, що поруч із нафтобазою розташована казарма військових міністерства оборони. Офіційної інформації про те, що вибухи спричинили БпЛА з вибухівкою, – не було. Достеменно невідомо, що сталось на нафтобазі росіян.Зверніть увагу! 28 лютого росіяни закривали "небо" над Санкт-Петербургом нібито через неопізнаний об'єкт у повітряному просторі. Всі літаки розвертали назад.
"Бавовна" у Білорусі: що відомо
- На території Білорусі, зокрема, на аеродромі "Мачулищі" 26 лютого також була "бавовна". До неї причетні білоруські партизани.
- Ймовірно, за допомогою двох безпілотних літальних апаратів вони атакували літальний апарат Росії, що був розташований на цій авіабазі.
- Мовиться про ДРЛС А-50 ПКС Росії, який коштує близько 330 мільйонів доларів.