Звинувачують безпілотники: у Росії показали момент вибуху на нафтобазі у Туапсе

У російському місті Туапсе 28 лютого спалахнула масштабна пожежа на території нафтового заводу. Росіяни вже встигли звинуватити Україну.

Пропагандисти розповідають про атаки безпілотників, передає 24 Канал. Зазначимо, що Туапсе – це Краснодарський край.

До теми "Є український слід": на нафтозаводі у російському Туапсе сталася масштабна пожежа

Показали вибух

Оприлюднили відео, на якому, ймовірно, показно момент вибуху на нафтобазі в Туапсе. На кадрах видно спалахи та звуки "хлопків". Місцеві повідомляють, що нафтові резервуари в результаті не постраждали, а пожежники нібито впоралися з вогнем за годину.

Вибух на нафтобазі у Туапсе: відео

До слова, про постраждалих інформації не було. Важливо, що поруч із нафтобазою розташована казарма військових міністерства оборони. Офіційної інформації про те, що вибухи спричинили БпЛА з вибухівкою, – не було. Достеменно невідомо, що сталось на нафтобазі росіян.

"Бавовна" у Білорусі: що відомо

На території Білорусі, зокрема, на аеродромі "Мачулищі" 26 лютого також була "бавовна". До неї причетні білоруські партизани.

Ймовірно, за допомогою двох безпілотних літальних апаратів вони атакували літальний апарат Росії, що був розташований на цій авіабазі.

Мовиться про ДРЛС А-50 ПКС Росії, який коштує близько 330 мільйонів доларів.

28 лютого росіяни закривали "небо" над Санкт-Петербургом нібито через неопізнаний об'єкт у повітряному просторі. Всі літаки розвертали назад.