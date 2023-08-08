Коли поліція прибула, стався другий вибух: кадри перших хвилин рятувальної операції в Покровську

У момент влучання ворожої ракети по будинку в Покровську на місце саме прибули поліцейські. Нагрудна камера одного з них зафіксувала момент вибуху та перші хвилини рятувальної операції.

У Нацполіції показали моторошні кадри обстрілу. Наразі у Покровську, по якому росіяни вдарили ракетами 7 серпня, надзвичайники завершили розбір завалів.

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Момент влучання по будинку у Покровську: відео

Жертви та потерпілі внаслідок атаки

Наразі відомо, що унаслідок обстрілу загинуло 7 людей, ще 81 людина поранена внаслідок російської атаки. Серед постраждалих – діти 10 та 16 років.

Повідомляється, що працівник поліції та два співробітники ДСНС наразі перебувають у важкому стані, медики борються за їхні життя.

Актуально про обстріл Покровська

Станом на 8 серпня завали будинка розібрані, але руйнування, особливо після другого більш потужного удару, величезні.

Через це всі служби продовжують працювати. Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко підкреслив, що Росія навмисно завдала ракетних ударів з інтервалом в декілька хвилин, щоб було якнайбільше жертв серед цивільного населення.

З місця події вивезено 63 тонни будівельного сміття. Внаслідок обстрілу пошкоджено 12 багатоповерхових будинків, 2 заклади харчування, 2 магазини, адміністративну будівлю, аптеку, готель, службові та цивільні автомобілі.