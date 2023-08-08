Коли поліція прибула, стався другий вибух: кадри перших хвилин рятувальної операції в Покровську
8 серпня 2023, 14:51Читать новость на русском
Джерело:Нацполіція
У момент влучання ворожої ракети по будинку в Покровську на місце саме прибули поліцейські. Нагрудна камера одного з них зафіксувала момент вибуху та перші хвилини рятувальної операції.
У Нацполіції показали моторошні кадри обстрілу. Наразі у Покровську, по якому росіяни вдарили ракетами 7 серпня, надзвичайники завершили розбір завалів.
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Момент влучання по будинку у Покровську: відео
Жертви та потерпілі внаслідок атаки
Наразі відомо, що унаслідок обстрілу загинуло 7 людей, ще 81 людина поранена внаслідок російської атаки. Серед постраждалих – діти 10 та 16 років.
Повідомляється, що працівник поліції та два співробітники ДСНС наразі перебувають у важкому стані, медики борються за їхні життя.З місця події вивезено 63 тонни будівельного сміття. Внаслідок обстрілу пошкоджено 12 багатоповерхових будинків, 2 заклади харчування, 2 магазини, адміністративну будівлю, аптеку, готель, службові та цивільні автомобілі.
Актуально про обстріл Покровська
- Станом на 8 серпня завали будинка розібрані, але руйнування, особливо після другого більш потужного удару, величезні.
- Через це всі служби продовжують працювати. Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко підкреслив, що Росія навмисно завдала ракетних ударів з інтервалом в декілька хвилин, щоб було якнайбільше жертв серед цивільного населення.