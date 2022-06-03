Вибух в порту окупованого Бердянська зненацька застав відпочивальників: епічне відео

Російські військові тимчасово окупували місто Бердянськ, що в Запорізькій області. Днями у порту Бердянська стався потужний вибух, який вкотре потрапив на відео.

Ще один погляд на страшний вибух у Бердянську

Потужний вибух у Бердянську прогримів у четвер, 2 червня, повідомляє 24 канал. За різними даними, прогриміли два вибухи з різницею у 10 – 15 хвилин.

До теми Вибух у порту окупованого Бердянська потрапив на відео: моторошні кадри

Наразі офіційних деталей щодо інциденту немає. Відомо тільки, що вибух стався у порту Бердянська близько 13:50.

Після цього у соціальних мережах почали з'являтися відео вибуху у Бердянську. Усі кадри з місцевого пляжу, який розташований поблизу бердянського порту.

Очевидці опублікували ще один момент вибуху, коли відпочивали на пляжі. Спершу на відео видно сам вибух, після чого чути вкрай потужний звук. Та місцеві жителі не почали тікати, а залишилися відпочивати та купатися в Азовському морі.

Відео потужного вибуху у Бердянську

Зауважимо, що російська окупаційна влада заявила, що вибух буцімто стався через розмінування території. Та місцеві ЗМІ повідомляли, що вибух міг бути наслідком вдалої роботи українських партизанів.

У Бердянську в березні ЗСУ знищили вороже судно: що відомо

Українські Збройні Сили постійно нищать російських окупантів та їх техніку. Так, наприкінці березня українські військові знищили у порту Бердянська десантний корабель "Орськ" чорноморського флоту держави-агресорки.

Трохи згодом пресслужба Військово-морських сил ЗСУ уточнила, що українські захисники пошкодили 2 ворожі судна у Бердянську. Як виявилося, їхні капітани ще у 2014 році стали зрадниками й перейшли на бік окупантів. День потому стало відомо, що українські захисники знищили не "Орськ", а великий десантний корабель "Саратов". Звісно, не обійшлося без допомоги. Провести цю операцію вдалося за сприяння наших агентів у Росії. Вони постійно передають велику кількість інформації про наміри Кремля, зокрема мовиться й про ракетний удар у Бердянську, коли українським військовим вдалося знищити ворожий корабель.

На окупованих територіях почастішали вибухи

Російські війська тимчасово окуповували південні території України та позбавили виходу до Азовського моря. Під окупацією росіян опинилася частина Запорізької області, де вибухи стають буденністю.

22 травня прогримів вибух в тимчасово окупованому Енергодарі. Повідомлялося, що вибух стався у під'їзді, де проживає матір гауляйтера міста Андрія Шевчика.

Унаслідок вибуху зрадник України та двоє його охоронців отримали поранення та потрапили в реанімацію.

Інший вибух стався 30 травня у Мелітополі, де в центрі міста підірвано автомобіль. За даними місцевих ЗМІ, унаслідок вибуху, ймовірно, постраждала племінниця гауляйтера Євгена Балицького.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що жертвою вибуху могла стати колаборантка Галина Данильченко. Вона після вибуху в Мелітополі захотіла піти у відставку, адже побоюється через своє життя.

Що є причиною вибухів на окупованих територіях Запоріжжя – точно не відомо. Існує версія, що російське керівництво проводить "зачистки" серед колаборантів, які не виконують поставлені цілі.

Вас це може зацікавити – у Москві спалахнула масштабна пожежа в бізнес-центрі: дивіться відео