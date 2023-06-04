Вибух пролунав ще до тривоги: у Генштабі розповіли, чим Росія вдарила по передмістю Дніпра

Російські військові 3 червня атакували передмістя Дніпра. Згодом стало відомо, якого типу ракету використав ворог, щоб вкотре завдати удару по мирних мешканцях.

Зауважимо, що впродовж минулої доби окупанти завдали двох ракетних ударів по Донеччині та Дніпропетровщині. Для них ворог використовував ОТРК "Іскандер", передають у Генштабі ЗСУ.

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Чим били по передмістю Дніпра

За даними відомства, для атаки по передмістю Дніпра росіяни використали одну ракету "Іскандер-К". Мовиться про крилату версію ракети, випущеної з цієї наземної установки.

У Генштабі зазначили, що внаслідок цього пошкоджень зазнав двоповерховий житловий будинок. Відомо про понад 20 цивільних, які зазнали поранень середнього та важкого ступеня. На жаль, серед них є також діти.

Крім того, впродовж минулої доби окупанти завдали 30 авіаційних ударів та 56 обстрілів з РСЗВ. Вогонь відкривали як по позиціях українських військових, так і по населених пунктах.

Реакція Зеленського на удар

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський після вечірнього звернення відреагував на атаку по передмістю Дніпра. Він наголосив на тому, що ракета росіян влучила між двома двоповерховими житловими будинками.

За словами президента, на місці працювали всі необхідні служби. Глава держави додав, що росіяни відповідатимуть за кожен злочин, який вони скоїли в Україні.

Дніпро. Росіяни атакували місто. Влучили між двома двоповерховими житловими будинками. На жаль, під завалами перебувають люди. Усі служби працюють. Укотре Росія доводить, що є країною-терористом. За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність,

– наголосив президент.