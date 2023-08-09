Автівка ледь не перекинулася: водій зафільмував момент вибуху на заводі у Сергієвому Посаді
Соцмережами ширяться відеозаписи "бавовни" на Загорському оптико-механічному заводі, що розташований неподалік від Москви. Один з очевидців, який виклав нове відео, перебував дуже близько до епіцентру вибуху.
Водію вдалося зафільмувати сам момент вибуху на заводі у Сергієвому Посаді. Він їхав неподалік від підприємства, передає 24 Канал.
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Вибух був дуже потужним
Автівка рухалася біля заводу, коли раптом пролунав потужний вибух й почав підійматися гриб з диму. Через пару секунд транспорт зачепило вибуховою хвилею. Від удару машина ледь не перекинулася.
Камера відеореєстратора перебувала всередині машини. На кадрах можна побачити, що вибухова хвиля була настільки сильною, що в автівці потріскалося лобове скло, а відеореєстратор впав водію на коліна. Судячи з дати на відео, "бавовна" завітала на завод о 10:49 ранку за місцевим часом.
Обережно! На відео присутня ненормативна лексика російською!
Момент вибуху на заводі у Сергієвому Посаді: відео з соцмереж
Що відомо про завод під Москвою
- Після того, як на підприємстві сталася "бавовна", у розташованих поруч будинках та автівках повилітали вікна. У Росії заявили про 52 постраждалих.
- Росіянам пояснили, що це нібито стався вибух на складі феєрверків. Місцева влада також заявила, що Загорський оптико-механічний завод буцімто вже не має відношення до оптики та механіки.
- Однак журналісти провели невелике розслідування й з'ясували, що підприємство досі постачає оптику російським силовикам. Ба більше, цей завод бере участь у розробці "стелс"-бомбардувальника "Посланник".
- Нагадаємо, що військовий експерт Андрій Крамаров у розмові з 24 Каналом теж спростував вкиди російської влади. Він заявив, що на цьому заводі виготовляли приціли для танків Т-72 та БМП-3.