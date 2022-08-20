Замість війни на винищення – війна на приниження, – військовий експерт про вибух у Севастополі

Традиційна "бавовна" знову розцвіла в окупованому Криму. Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи у Євпаторії, Бахчисараї та Севастополі.

"Офіційна" версія росіян – робота ППО. Крім того, вони заявляють про збиття безпілотника над штабом чорноморського флоту росії стрілецькою зброєю. Це просто смішно. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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Кажуть, що росія готова вести війну на винищення, а мені здається – йде війна на приниження. The Wall Streat Journal написав окрему замітку про те, що до дуже гарно захищеного штабу чорноморського флоту якимось чином долетів безпілотник, і вони були вимушені збивати його стрілецькою зброєю. Це просто смішно. "Друга армія світу" – а тут мова йде про збиття безпілотника стрілецькою зброєю,

– зауважив він.

Черга на приниження росіян

Завдяки вдалим операціям фахівців окупантам стає дуже боляче. Спершу вони втратили крейсер "москва"; згодом – більше як половину літаків на аеродромі "Саки". А тепер росіян оглушили "хлопки" по штабу у Севастополі.

ППО у Севастополі була безсила

Наразі можна констатувати, що ППО окупантів у Севастополі не здатна впоратися з атакою невідомого безпілотника.

"Якби Україна полетіла туди, до прикладу, "мігами" або "сушками", то їх з великою ймовірністю збили. Але ми діємо нелінійно. полетів якийсь маленький дрон-камікадзе, який несе зовсім невеликий об'єм вибухівки, але цього достатньо, щоб воно спрацювало. І воно працює", – вважає Нарожний.

З Бельбеком не покінчено

Він додав, що здійснити успішну операцію на найбільшому аеродромі Бельбек поки що не вдалося. "Напевно, хлопці ще працюють", – підкреслив Павло Нарожний.

Регулярна "бавовна" свідчить про цілеспрямоване винищення усього того, чим росіяни збиралися вбивати українців й триматися на захоплених землях.

Ми бачимо системну роботу на винищення засобів вогневого ураження – знищуються склади, аеродроми, боєприпаси,

– сказав він.

За словами військового експерта, дрон не обов'язково запускати з території контрольованої України. Фахівці могли дістатися узбережжя Криму і запустити його звідти. "Вони могли дійти на якомусь човні, зайти з боку росії на машині тощо. Не потрібно дивитися, що ми запускаємо щось з Одеси. Ми можемо запускати щось з Ялти", – сказав Нарожний.

Що відбувається у Криму: коротко

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