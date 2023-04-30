Після "бабовни" на нафтобазі в Криму російські військові почали тікати у відпустки, – Генштаб

У тимчасово окупованому Севастополі у Криму горіла нафтобаза, через цвітіння "бавовни". Згодом в командуванні української армії прокоментували це.

У суботу, 29 квітня, у захопленому ворогом Севастополі було неспокійно. Власне, внаслідок масштабної пожежі було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною місткістю близько 40 тисяч тонн. Про це ще в той же день говорили в ГУР, а 30 квітня – підтвердили в Генштабі.

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Ворожі бійці втікають у відпустки

Зазначимо, що "бавовнятко" навідувалось саме до нафтобази поблизу Козачої бухти. У командуванні ЗСУ констатували, що у зв'язку з цим містом почали поширюватись панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку "власних" стратегічних об'єктів.

Своєю чергою, відчуваючи початок так званого "гарячого курортного сезону" в тимчасово окупованому Криму, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної Росії,

– йдеться також у повідомленні.

Водночас важливо знати, що ця нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту ворожої держави. Саме ці судна завдавали ракетних ударів по мирних містах України та, зокрема, цивільних об'єктах.

В окупантів – істерика

Важливо, що після цієї "бавовни" на так званому Керченському мості, що сполучає територію незаконно окупованого Криму з Росією, утворився довжелезний затор. Власне, росіяни, очевидно, у передчутті біди почали втікати зі захопленого півострова.

Разом з тим лідер терористів Ігор Гіркін влаштував справжню істерику через цю пожежу. Що цікаво, він вирішив назвати президента ворожої держави Владіміра Путіна "лунтиком".

Також в Головному управлінні розвідки констатували, що ця "бавовна" – це "Божа кара" загарбникам за терористичний удар по багатоповерхівці в Умані напередодні.

У Збройних Силах наголосили, що, за наявною інформацією, в результаті цієї пожежі на нафтобазі в Севастополі