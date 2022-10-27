Масштабний вибух в окупованому Шахтарську: що вдалося знищити ЗСУ – яскраві кадри
Джерело:Денис Казанський
В окупованому Шахтарську пізно ввечері 26 жовтня спалахнула велика пожежа. Виявилося, що на одній з основний логістичних гілок ворога сталася "бавовна".
Відразу після вибухів повідомлялося, що в Шахтарську горить нафтобаза в залізничному районі. Виявилося, що на станції у Шахтарську згорілі російські цистерни з паливом для військової техніки.
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В окупантів згоріли цистерни з паливом
Кадри після нічної "бавовни" опублікував активіст Сергій Стерненко. На місці "бавовни" вже побували російські пропагандисти та пересвідчилися у "надійності" ППО в Шахтарську, яку так нахвалювали в Кремлі.
Наслідки вечірньої "бавовни" в Шахтарську: відео
Управління стратегічних комунікацій (СтратКом) ЗСУ повідомляє, що окупований Шахтарськ вважався ледь не найзахищенішим місцем окупантів на Донеччині. Місто було основною логістичною гілкою в окупантів.
З 2014 року в Шахтарську стояли ЗРК "Тор", "Тор 2", "Панцирі" тощо. Як підкреслили в СтратКом, навіть в окупованому Донецьку такого ППО не було і немає.
Крім того, про наслідки "бавовни" повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що згоріли 12 залізничних цистерн з паливом, а також вантажні вагони, в яких перевозили щось на потреби фронту.
У Шахтарську сталася "бавовна": відео
Російські пропагандисти спробували для внутрішнього споживача продемонструвати картинку, мовляв, вибухи в Шахтарську були незначні. Розвідувальна спільнота InformNapalm спіймала пропагандистів на брехні.
Зокрема, ручні ЗМІ Кремля опублікували відео з такого ракурсу, що руйнувань після "бавовни" начебто немає. Однак пропагандисти приховали інші кадри, які свідчать, що в Шахтарську стався серйозний вибух.
Пропагандисти цинічно заявляють, що на залізничній станції декілька годин була пожежа, де розташовувалося 15 цистерн з паливом начебто для цивільних. Російські ЗМІ за декілька годин змогли побачити "слід" американських систем HIMARS.
Росія зазнає шалених втрат на Донеччині
- Окупанти зосередилися на тому, щоб повністю окупувати Донецьку область. Протягом останнього часу Росія не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
- Ворог намагається захопити місто Бахмут, яке має стратегічне значення. Наразі українські військові контролюють Бахмут, під яким Росія зазнає неймовірних втрат.
- Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що на Бахмутському напряму з російського боку наразі налічується близько 8 тисяч загиблих окупантів.
- Станом на 27 жовтня, в Україні вже ліквідовано 69 220 загарбників. Лише за добу 26 жовтня наші воїни знищили 320 загарбників.
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