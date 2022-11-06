На Херсонщині злетів у повітря склад з боєприпасами: як ЗСУ відпрацювали по окупантах

Ситуація на Півдні України залишається напруженою, але контрольованою. Українські військові вкотре завдали втрат окупантам.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 90 вогневих завдань. Наші воїни відпрацювали по позиціях, логістичних об'єктах, місцях дислокації та техніці противника.

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ЗСУ виконали 90 вогневих завдань

Унаслідок цього в Скадовському районі Херсонщини знищено склад з боєприпасами росіян. Як зазначили в ОК "Південь", інші втрати та пошкодження окупантів дорозвідуються.

Скадовський район на карті

Раніше Генштаб ЗСУ уточнив інформацією щодо втрат окупантів за попередні дні. Зокрема, у Чулаківці, що в Херсонській області, ЗСУ завдали удару по району зосередження підрозділу окупантів.

Також 5 листопада повідомлялося, що ЗСУ завдали ударів по переправі та вразили колону окупантів у районі населеного пункту Ольгівка. Інформація щодо втрат живої сили ворога уточнюється.

Яка ситуація на Херсонщині

Українські військові продовжують контрнаступ у Херсонській області. Так наші воїни підняли прапор України над Малою Сейдименухою.

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Водночас на правому березі Дніпра продовжують діяти російські елітні підрозділи. Росіяни намагаються закріплюватися на лівому березі, а також планують укріпити оборону на правому березі.

Слід зазначити, що 3 листопада з будівлі Херсонської ОДА таємниче зник прапор Росії. Також мешканці правобережжя Херсонщини повідомляють, що окупанти покинули блокпости в деяких населених пунктах.

У ЗСУ кажуть, що окупанти намагаються створити враження багатопланового розвитку подій – вони і окопуються, і евакуюються. Ймовірно, Росія хоче створити ілюзію "відходу" з Херсонщини та заманити ЗСУ.

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