У Харкові знову прогримів вибух: гучно було у центральних районах, є постраждалі

Окупанти вкотре завдали цинічного удару по Харкову. Під ударом опинився один із центральних районів міста.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов. Нагадаємо, що це вже третій удар по Харкову за сьогодні. Напередодні, ворожа атака спричинила величезні пошкодження та пожежу у ТЦ, там загинули люди.

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У Харкові знову пролунали вибухи

Так, на жаль, Харків вкотре опинився під ударом ворога. Спершу Ігор Терехов повідомив, що за попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали центральні райони міста.

Згодом він додав, що влучання могло статися у районі щільної житлової забудови. Станом на цю хвилину уся інформація стосовно цього вибуху з'ясовується, деталі повідомлять згодом.

Попередньо – район щільної житлової забудови. Щодо руйнувань та постраждалих – інформація уточнюється,

– йдеться у повідомленні міського очільника.

Вже о 19:22 він додав, що наразі відомо про щонайменше двох постраждалих після влучання у центральну частину міста. Через кілька хвилин голова Харківської ОДА Олег Синєгубов підтвердив цю інформацію і зазначив, що кількість постраждалих зросла до трьох.

Наслідки удару по Харкову / Фото Олега Синєгубова

Станом на 19:33 кількість постраждалих збільшилася до шести. Серед постраждалих є хлопець 13 років, його госпіталізували. Станом на 19:42 кількість поранених зросла до восьми.

Вже через кілька хвилин з'явилась інформація про 12 постраждалих. Станом на 20:26 внаслідок ворожого удару по центру вже 14 постраждалих.

Перед цим росіяни влучили у ТЦ

У Харкові о 16:02 пролунали потужні вибухи. Спочатку Ігор Терехов повідомив, що під ударом опинився спальний район Харкова, однак згодом додав, що прильоти сталися по будівлі будівельного гіпермаркету.

Згодом стало відомо, що окупанти скинули 2 авіабомби на "Епіцентр". За попередньою інформацією, російські військові вкотре використали УМПБ Д-30.

На цинічний обстріл окупантів відреагував Володимир Зеленський. Він наголосив, що цей удар є черговим актом тероризму та закликав світ посилювати підтримку України.

На жаль, внаслідок атаки загинуло 2 людини, ще 25 – отримали поранення. Також є зниклі безвісти. Ігор Терехов повідомляв, що під час атаки в гіпермаркеті було близько 200 осіб.

Зранку 25 травня окупанти вдарили по місту авіабомбами. Спочатку повідомляли, що два КАБи могли вдарити по Північній Салтівці, однак після уточнення інформації стало відомо, що удар насправді був по дуже близькому передмістю Харкова.