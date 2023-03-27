Це іншопланетяни, – військовий експерт припустив, що сталось з БпЛА в Тульській області

26 березня у Тульській області сталася "бавовна". РосЗМІ спочатку писали про снаряд часів Другої світової війни, що нібито здетонував. Вже надвечір російське МО повідомило про "успішну роботу" систем ППО та ліквідацію нібито українського БпЛА "Стриж". Окупанти в паніці і бояться масованої атаки дронів. Утім, Україна до цього непричетна.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт Олександр Коваленко. Зазначимо, що інцидент стався за 300 кілометрів від українського кордону.

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"Я думаю, що це іншопланетяни. У нас немає таких засобів, які могли б це зробити", – озвучив свою версію військовий експерт.

У росіян проблеми з озброєнням

Про це наголошує Коваленко. При виробництві ракет, вони не дотримуються технічного контролю, який може зайняти від тижня до місяця. Тобто, якщо є якийсь дефект, його не виправляють.

"І ми дуже часто бачимо, коли їхні снаряди, ракети падають на територію Росії ще не долітаючи до України. Я не виключаю, що кількість інцидентів буде збільшуватися", – припустив спікер.

Олександр Коваленко про "бавовну" у Росії: дивитись відео

Вигідна ситуація для Росії

Парадокс, але для росіян така ситуація вигідна, вважає військовий експерт. Таким чином вони можуть звинувачувати Україну і виправдовувати свою так звану "СВО". Все, аби задовольнити місцевих жителів.

Якщо генетично вони – споживачі інформаційного фастфуду, то вони й будуть його споживати. Оце так подіє,

– резюмував він.

"Бавовна" для росіян: останнє