Україні радісно, але не легше: у ЗСУ припустили дії Росії після вибухів на аеродромах
Джерело:Телеканал "Київ"
У Збройних Силах України прокоментували вибухи на аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво". Там вважають, що тепер Росія може перемістити стратегічну авіацію.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, причині "бавовни" на аеродромах – невідомі.
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Якими будуть дії Росії після вибухів на аеродромах
Ця "бавовна", яка відбулася з незрозумілих причин на території Росії, спричинила реакцію. Може будуть зроблені заходи з переміщення техніки. Літальні апарати, які були пошкодженні, будуть довгий час відновлюватися,
– сказав Ігнат.
За його словами, від цього "радісно, але не легше", оскільки у Росії ще багато літаків такого типу.
"Але кожна "бавовна" нам на радість, будемо дивитися, як противник реагуватиме на це", – додав Ігнат.
Вибухи на російських аеродромах: що відомо
- 5 грудня у Саратовській області пролунали вибухи на аеродромі "Енгельс". Росіяни переконані, що туди прилетів безпілотник, який пошкодив два бомбардувальники Ту-95.
- Згодом "бавовна" трапилась на аеродромі у Курській області.
- У Повітряних силах ЗСУ заявили, що Україна "ще нічого не починала".
- Очільник Міноборони Олексій Резніков знайшов послідовність "бавовни" в росіян.
- Крім того, неспокійно було і на військовому аеродромі неподалік Рязані. Екстрені служби Росії повідомили, що там стався вибух на стоянці авіаційної техніки та спалахнув бензовоз. Внаслідок цього загинули 3 людини, ще 6 постраждали.