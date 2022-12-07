Україні радісно, але не легше: у ЗСУ припустили дії Росії після вибухів на аеродромах

У Збройних Силах України прокоментували вибухи на аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво". Там вважають, що тепер Росія може перемістити стратегічну авіацію.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, причині "бавовни" на аеродромах – невідомі.

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Ця "бавовна", яка відбулася з незрозумілих причин на території Росії, спричинила реакцію. Може будуть зроблені заходи з переміщення техніки. Літальні апарати, які були пошкодженні, будуть довгий час відновлюватися,

– сказав Ігнат.

За його словами, від цього "радісно, але не легше", оскільки у Росії ще багато літаків такого типу.

"Але кожна "бавовна" нам на радість, будемо дивитися, як противник реагуватиме на це", – додав Ігнат.

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