Два Ту-22М3 ремонту не підлягають, – Буданов підсумував "бавовну" у Сольцях та Шайковці

Кирило Буданов прокоментував нещодавні вибухи на російських аеродромах "Сольці" та "Шайковка". За його словами, українській розвідці гарно "відомі всі люди, які це все виконали".

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що його відомство має з цими людьми "якусь комунікацію". За словами розвідника, ці особи виконали відповідні завдання з території Росії.

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Головний український розвідник підтвердив знищення двох Ту-22М3 в результаті цієї операції. Також він зміг назвати точну кількість пошкоджених літаків.

Два знищено, два уражено. І дуже незначно ще один (уражено – 24 Канал), але це я навіть не вважаю,

– сказав він.

За його словами, Два пошкоджені літаки з часом будуть відремонтовані росіянами. Двоє інших бомбардувальників не підлягають ремонту.

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