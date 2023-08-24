Два Ту-22М3 ремонту не підлягають, – Буданов підсумував "бавовну" у Сольцях та Шайковці
Джерело:"Радіо Свобода"
Кирило Буданов прокоментував нещодавні вибухи на російських аеродромах "Сольці" та "Шайковка". За його словами, українській розвідці гарно "відомі всі люди, які це все виконали".
Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що його відомство має з цими людьми "якусь комунікацію". За словами розвідника, ці особи виконали відповідні завдання з території Росії.
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Головний український розвідник підтвердив знищення двох Ту-22М3 в результаті цієї операції. Також він зміг назвати точну кількість пошкоджених літаків.
Два знищено, два уражено. І дуже незначно ще один (уражено – 24 Канал), але це я навіть не вважаю,
– сказав він.
За його словами, Два пошкоджені літаки з часом будуть відремонтовані росіянами. Двоє інших бомбардувальників не підлягають ремонту.
Що відомо про вибухи на аеродромі "Сольці"
- Безпілотники вдарили по авіабазі в Сольцях, розташованій у Новгородській області. Це сталося вранці 19 серпня.
- Згодом в соцмережах з'явилася інформація, що два літаки Ту-22М3 отримали пошкодження. Аналітики з ISW заявили, що російські загарбники відправили неушкоджений літак на авіабазу "Оленья" в Мурманській області.
- Міноборони країни-агресорки зі свого боку брехало, що пошкодження отримав буцімто лише один транспорт, який не використовувався. Окупанти також відзвітували, що нібито знищили усі дрони.
- Моніторингові телеграм-канали вивчили супутникові знімки та дійшли висновку, що стратегічні бомбардувальники-ракетоносці на цьому аеродромі були готові до завдання нових ударів по Україні. Бо перед "бавовною" біля них лежали надзвукові ракети типу Х-22.
- Військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан у коментарі 24 Каналу припустив, що після цього інциденту росіяни не зможуть щонайменше тиждень запускати ракети Х-22 в бік України. Також їм доведеться змінювати маршрути та переносити інженерні служби.