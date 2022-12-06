Вибухи на аеродромі "Енгельс": показали супутникові фото наслідків

З'явились світлини аеродрому "Енгельс" після вибухів. На кадрах видно, що "бавовна" справді залишила свої сліди на авіабазі окупантів.

Так, оприлюднили свіжі супутникові знімки від компаній Maxar Technologies, на яких видно бомбардувальники. Біля одного з них – сліди вибуху.

До речі У Росії повідомляють про 3 загиблих на аеродромі і перекладають вину на Україну

Зауважимо, саме з цього аеродрому злітає авіація, аби атакувати українські міста.

Аеродром "Енгельс" після вибухів / Фото Maxar Technologies:

До речі, на супутникових фото за 28 листопада була зовсім інша картина. Там виднілось майже 2 десятки бомбардувальників далекої дії Ту-95 та Ту-160. Також були паливозаправники, ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали. Загалом на авіабазі зафіксували метушню. Схоже, тоді Росія готувалась до масованої атаки, яку здійснила 5 грудня.



Аеродром "Енгельс" до вибухів, 28 листопада / Фото Maxar Technologies

"Бавовна" на аеродромі "Енгельс": що відомо

На аеродромі "Енгельс" у Саратовській області прогриміли вибухи 5 грудня. Ймовірно, росіяни позбулись кількох своїх бомбардувальників. Андрій Юсов – представник ГУР Міноборони України – заявив, що за інцидент несе відповідальність російський уряд.

Росіяни традиційно перекладають вину на Україну. Крім того, заявили про трьох жертв та чотирьох поранених.

До теми – вибухи на аеродромі: відео