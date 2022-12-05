Вибухи на аеродромі в Енгельсі: військовий оглядач припустив, звідки міг летіти безпілотник

У Росії на території військового аеродрому "Енгельс" зранку 5 грудня сталася "бавовна". РосЗМІ повідомили, що вибухи спричинив безпілотник. Є два моменти, звідки цей БпЛА міг прилетіти.

Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Зауважимо, що це лише припущення, оскільки офіційної інформації щодо походження "бавовни" наразі немає.

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Що могло стати причиною вибухів в Енгельсі

По-перше, вчора з'явилося повідомлення від Укроборонпрому щодо випробовувань безпілотника українського виробництва з дальністю дії до 1000 кілометрів. У концерні зазначили, що БпЛА перебуває вже фінальній стадії випробувань.

За словами військового оглядача, це лише умовне припущення, але можливо в цьому і полягало випробування безпілотника. Мовиться про подолання полів радіоелектронної боротьби ворога.

Друге питання – це робота диверсійних груп, які можливо було закинуто на територію Росії,

– припустив Попович.

У такий спосіб ДРГ могли здійснити напад на військовий аеродром росіян в Енгельсі. До того ж це продемонструвало, що "Енгельс" не так сильно захищений.

"Ці літаки стоять як на параді на злітно-посадкових смугах. Жодної оборони в них немає і росіяни, ймовірно, взагалі не розраховували, що хтось може їх дістати", – зауважив військовий оглядач.

Попович припустив, що могло стати причиною вибухів в Енгельсі: дивіться відео

Вибухи на російських авіабазах: все, що відомо

5 грудня у російських телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що на аеродром "Енгельс" прилетів якийсь безпілотник і пошкодив 2 ТУ-95. Камери відеоспостереження зафіксували там потужний вибух і, як наслідок, пожежу.

Крім того, в цей день неспокійно було і на військовому аеродромі неподалік Рязані, що в Росії. Екстрені служби країни-агресорки повідомили, що там стався вибух на стоянці авіаційної техніки та спалахнув бензовоз. Внаслідок цього загинули 3 людини, ще 6 постраждали.

Громадяни країни-агресорки вже почали бідкатись через масові вибухи в Росії. Вони не розуміють, чому в їхній країні не можуть організувати охорону воєнних об'єктів.

що "Енгельс-2" – одна з найважливіших подібних баз у Росії. Там розміщені два полки стратегічних бомбардувальників, які є частиною російської тактики повітряного ядерного стримування.