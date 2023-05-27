У Бердянськ прийшла "бавовна": димить над полігоном та базами окупантів

Вдень 27 травня у Бердянському районі, який тимчасово перебуває в окупації, пролунали потужні вибухи. Попередньо, відбулось влучання поблизу порту.

Місцеві пабліки тимчасово окупованого Бердянська повідомляють, що у Новопетрівці під Бердянськом "щось прилетіло" в об'єкт поблизу порту.

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Що відомо про "бавовну" в Бердянську

27 травня у Новопетрівці пролунали потужні вибухи, які почули навіть у Бердянську. На фото чітко видно стовп сірого диму, який підіймається в небо. Над місцем пожежі одразу почала кружляти ворожа авіація.

Місцеві партизани заявили, що прилетіло в полігон окупантів. Проте заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов заявив, що "бавовна" трапилась на базах відпочинку, де перебував особовий склад ворога.

Був черговий неймовірний приліт по базах відпочинку "Хімік", "Весна" в селі Новопетрівка Бердянського району, що знаходиться на узбережжі Азовського моря,

– розповів Дудукалов.

За його словами, там був розміщений особовий склад окупантів. Він вважає, що за останні такі кілька "акцій" ліквідованих окупантів можна рахувати там "вже не десятками, а сотнями".

Згодом розвідувально-аналітична платформа "Військовий віщун" повідомила, що наші захисники уразили ворожі позиції на території полігону за містом. Там окупанти проводили навчання та зберігали свою техніку.

Зранку поблизу міста Бердянськ було здійснено ураження позицій збройних сил Росії на території полігону за містом. Там проходило навчання особового складу та зберігалась техніка (танки Т-72, ППО "Оса", "Панцирь", вантажівки та паливозаправники),

– мовиться в повідомленні.

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