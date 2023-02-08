У центрі Бердянська прогриміла серія вибухів: спалахнула пожежа

Російським загарбникам добряче перепадає на тимчасово окупованих територіях. Так, ввечері 8 лютого стало відомо, що у центрі Бердянська прогриміла серія вибухів.

На цьому все не закінчилося. Як зазначають у Бердянській міській військовій адміністрації, у центрі міста ще й спалахнула пожежа.

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Російська ППО не врятувала

За повідомленням місцевої влади, потужних вибухів налічили чотири. Також іронічно зауважили, що "ППО окупантів не спрацювала". У центрі Бердянська, де й були прильоти, спалахнула пожежа.

Чекаємо на детальну інформацію та підтвердження від Генштабу,

– підкреслюють у відомстві.

Вибухи у Бердянську – не щось нове

Відомо, що вибухи у Бердянську лунали також 6 лютого. Тоді вдень їх нарахували відразу три, і всі вони були гучними. За словами глави Бердянської військової адміністрації Вікторії Галіціної, ймовірно, двічі спрацювала російська ППО.

На цей час (6 лютого – 24 Канал) відомо, що були три вибухи. Два – начебто, спрацювала ворожа ППО. Один – своєї цілі досяг,

– повідомили в ОВА.

За наявною інформацією, вибухи у місті пролунали близько 13:00. Цікаво, що того ж дня про вибухи повідомляли у тимчасово окупованій Новій Каховці. Там могли детонувати склади з боєприпасами ворога. Також спалахнула масштабна пожежа.

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