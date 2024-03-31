В окупованих Бердянську та Токмаку пролунали потужні вибухи

На тимчасово окупованій частині Запоріжжя росіянам неспокійно. Там вдень було дуже гучно.

Так, у Бердянську ще зранку лунали сильні вибухи. Вдень вони повторилися. Крім того, "бавовна" завітала й до Токмака.

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Що коїться на Запоріжжі

Десь біля 7:00 у Бердянську пролунало два потужних вибухи. Звук ніби лунав з боку моря.

Добре чули на у кількох районах міста, зокрема, в АКЗ, Азмолі, Азовському районі та центрі.

О 12:16 сильно бахнуло знову. Як повідомляють моніторингові канали, особливо гучно було на горі – верхній частині міста. Десь за пів години опісля вибух пролунав і в Токмаку, який розташований на відстані 100 кілометрів від Бердянська.

Наразі офіційної інформації про те, що саме спричинило великий шум в окупованих містах немає. Можливо, сталися "прильоти", а, може, хтось гучно святкує католицьку Пасху.

Дрони на Ярославль, і ракети на Бєлгород

Слід зауважити, що на території самої країни-агресорки було не менш тривожно.

З самого рання у Бєлгороді оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів.

Місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи у місті і втішали росіян, що це, мовляв, працює ППО.

Пізніше міноборони відзвітувало про збиття 10 снарядів з установки "Вампір".

Тим часом Ярославська область відбивалася від безпілотників. Росіяни заявили про збиття 3 дронів.

Зазначимо, що від Ярославля до найближчої точки на українському кордоні близько 700 кілометрів. Сама область розташована на північний схід від Москви.

Нагадаємо, що президент Зеленський повідомив, що Київ продовжує працювати над розробкою дронів, які могли б уражати цілі у радіусі 1000 кілометрів.

Токмак є важливим стратегічним містом. Саме його звільнення, за словами генерала Тарнавського, є передумовою до подальшої деокупації Півдня. Водночас це місто окупанти перетворили на справжню фортецю. Довкола нього звели оборонні споруди та фортифікації. Наразі позиції українських військових, які тримають Роботине, розташовані за 20 кілометрів від Токмака.