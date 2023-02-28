Росіяни хочуть забрати літаки з Білорусі: наслідки "бавовни" в Мачулищах
Російські окупанти серйозно стурбовані через пошкодження літака ДРЛС А-50 на білоруському аеродромі "Мачулищі". Є непідтверджена інформація, що вони планують вивезти усі свої літаки на територію Росії.
Про це 24 Каналу розповів засновник ініціативи BYPOL Олександр Азаров. За його словами, диверсію організували білоруські партизани.
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На початку повномасштабного вторгнення вони проводили рейкову війну проти російських окупантів на території Білорусі. Деяких учасників затримували і навіть стріляли по них на ураження. Тому диверсії на рейках призупинили і почали готуватися до інших операцій.
Окупанти можуть забрати свої літаки на територію Росії
Як наголосив Азаров, самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко разом з силовиками зараз у шоковому стані. Вони досі не дають коментарів у державних ЗМІ щодо цього інциденту.
Зараз силовики намагаються відшукати виконавців диверсії і навіть затримують людей в населених пунктах поблизу Мачулищів. Однак партизани, які скоїли цю операцію, вже успішно виїхали з території Білорусі.
Нові деталі інциденту в Мачулищах: дивіться відео
Шляхи евакуації строго засекречені. Нехай силовики здогадуються, як це сталося. На пунктах пропуску зараз посилені наряди. Силовики в цивільному намагаються встановити причетних,
– зазначив Азаров.
Він додав, що для ураження літака А-50 використали два саморобні дрони-камікадзе, які пошкодили середню та передню частину цього повітряного судна. Вже була навіть інформація, що Росія забрати власні літаки з території Білорусі. Але вона поки не підтверджена.
"Бавовна" в Мачулищах: коротко
- 26 лютого на аеродромі "Мачулищі" сталося два вибухи. Є інформація, що вдалося пошкодити російський літак ДРЛС А-50. Він регулярно вилітає, щоб сканувати українську територію для виявлення ППО.
- До вибухів на аеродромі причетні білоруські партизани. Вони заявляють, що пошкодили передню та центральну частини літака включно з радіолокаційною антеною та авіонікою.
- Вартість одного такого літака оцінюють приблизно в 330 мільйонів доларів. Це надзвичайні збитки для окупантів.
- В "Білоруському Гаюні" повідомляють, що саме цей літак А-50 прилетів до Білорусі 3 січня 2023 року. Він встиг здійснити 12 вильотів. Загалом в Росії було всього 9 таких літаків, але модернізованих – лише 6.