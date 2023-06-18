Дуже важливий логістичний об'єкт, – Коваленко про потужні вибухи біля Генічеська

Вночі 18 червня поблизу Генічеська пролунали вибухи на складі боєприпасів. Він розташований в районі селища Рикове.

Про це 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він зауважив, що через цей населений пункт проходить траса та залізнична колія.

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"Це дуже важливий логістичний об'єкт був до Мелітополя. Саме по трасі у напрямку Мелітополя з тимчасово окупованого півострова Крим через Чонгар", – розповів Коваленко.

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Мета "розвідки боєм"

Та в тому, що знищують такі тилові об'єкти окупантів – немає нічого дивного. "Розвідка боєм", яку розпочали напочатку червня ЗСУ, й мала мету – викрити якомога більше таких об'єктів росіян. Мовиться про командні пункти, пункти управління та склади з боєприпасами.

Уже повідомляють про те, що був знищений пункт управління 80 російської бригади. З особовим і з офіцерським складом, який там перебував,

– заявив військово-політичний оглядач.

Усе це вказує на те, що планомірно знищують такі найважливіші об'єкти окупантів. Так росіяни не зможуть ефективно забезпечувати та управляти своїми підрозділами.

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