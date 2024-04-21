Вранішні вибухи у бухті Севастополя: у ВМС дали перший коментар

Вранці 21 квітня пролунали вибухи у Севастопольській бухті. Росіяни продовжують прикривати свої бойові кораблі суднами забезпечення.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що йому сподобалося відео сьогоднішньої атаки на бухту, яке публікують окупанти.

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Деталі про атаку на Севастополь

Дмитро Плетенчук прокоментував ранкову атаку на Крим та вибухи у бухті Севастополя.

Можу зазначити, що російські окупанти продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу Чорноморського флоту. Це в принципі у них така тактика. Майже нова. По-друге, з позиції ВМС можу лише зазначити, що подібні інциденти й надалі траплятимуться на об'єктах військової інфраструктури ворога у нашому Криму,

– зазначив речник.

Водночас Плетенчук підтвердив, що йому також дуже сподобалося відео з бухти, яке публікують у мережі. Зазначимо, що на ньому видно дим, а голос за кадром стверджує, що ракета влучила у пароплав. Внаслідок цього там виникло загоряння.

Пожежа у бухті Севастополя: дивіться відео

Що відомо про вибухи

Окупанти приблизно о 8:37 повідомили про закриття Кримського мосту. Вже за кілька хвилин у бухті Севастополя пролунав вибух, а окупанти попередили про ракетну загрозу по всьому півострову.

Одразу після вибухів пропагандистські телеграм-канали почали заспокоювати населення. "Повідомляють, що техніка ціла! Попередньо, постраждалих немає", – поспішно писали вони. Однак, як стверджують місцеві, у цей час у напрямку бухти їхали карети швидкої.

Також стало відомо, що після вибухів у Севастополі зникло світло. Окупанти пояснюють відключення електроенергії аваріями на підстанціях. Вони запевнили населення, що електропостачання буде відновлено до 17:00. Крім того, в місті внесено корективи у графіки руху тролейбусів та трамваїв.

Водночас російські пабліки попередили, що це, ймовірно, не остання атака на сьогодні. Вони закликали не ігнорувати сигнали тривоги.