"Страшно, с*ка": у Бєлгороді знову ревіла сирена та лунали вибухи

Жителям Бєлгородської області не дають "щиро порадіти" за перемогу Путіна на президентських "виборах". Адже у місті котрий день по кілька разів стаються "прильоти".

Від самого ранку у Бєлгороді не стихає сирена. Вдень у місті знову пролунали вибухи.

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"Бавовна" у Бєлгороді

Так, о 14:30 губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив про ракетну небезпеку для обласного центра та його околиць.

Він, як завжди, дав "слушні" поради місцевим жителям, застерігши їх від споглядання роботи "пе-ве-о" біля вікна. Крім того, Гладков закликав росіян спуститися в укриття або сховатися у туалеті.

Губернатор вирішив зайвий раз нагадати громадянам про заходи безпеки під час повітряної тривоги. І не можна не визнати, що він має рацію. Росіяни мають звикати до цієї реальності. Адже в країні, де переміг Путін, найближчі роки це буде найчастіше застосована методичка.

Тим часом місцеві телеграм-канали поширюють кадри і відео з Бєлгорода. На них чути, як "реве та стогне" сирена. Також чутно потужні вибухи, від яких в автомобілях спрацьовує сигналізація. Хтось пропустив поради Гладкова повз вуха і спостерігає за подіями у місті через вікно, фільмуючи їх. Хтось заявляє про "приліт" по магазину. Один із чоловіків не приховує емоцій і прямо каже, що йому страшно. А й, справді, як тут не боятися, коли постійно бахкає і грюкає.

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