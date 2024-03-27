Симфонія бойових дій: у мережі показали вибухи під час сирени в Бєлгороді

Ввечері 27 березня у Бєлгороді знову лунала повітряна тривога – знову-таки не обійшлося й без вибухів. У мережі показали відео атаки на російське місто.

Зокрема, в об'єктиви камер потрапили безпосередні моменти влучання в об'єкти. Місцева влада уже розповіла про попередні наслідки чергової атаки на місто.

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Наслідки "бавовни"

Ввечері 27 березня у російському Бєлгород знову чули чисельні вибухи. Так, за словами губернатора області, було нібито збито 16 повітряних цілей ще на підльоті до міста. Однак місцеві опублікували у мережі відео, які показують весь масштаб сьогоднішньої атаки. У момент, коли сирена вила на всю, у різних районах міста фіксували яскраві спалахи.

Яскраве поєднання сирен та "бавовни": дивіться відео

За словами губернатора, вибито шибки у 26 квартирах 12 багатоквартирних будинків. Також уламки посікти частину будівель у місті. Водночас влада не повідомила, чи є постраждалі у місті після атаки і якщо так – скільки їх.

Момент прильоту з камер спостереження: дивіться відео

Зазначається, що також згоріло два автомобілі – всього пошкодження зафіксовано у 8 транспортних засобах. Також у мережі опублікували відео горіння автівки у Бєлгороді.

У Бєлгороді спалахнув автомобіль: дивіться відео

Зазначимо, що тривога у місті тривала недовго – всього 24 хвилини. Так, губернатор повідомив про загрозу об 19:25, а закінчилася вона – об 19:49. Він радив місцевим не підходити до вікон, а також сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами.

Влучання в одному з районів Бєлгорода: дивіться відео

Атаки на Бєлгород