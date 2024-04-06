Під час ракетної атаки Росії на Україну: вранці у Бєлгороді прогриміли вибухи
Ранок 6 квітня у Бєлгороді виявився тривожним. У місті прогриміли вибухи. До речі, їх чули в той час, як ворог завдавав ударів по Україні.
Місцеві жителі скаржаться на вибухи в мережі. Над містом здійнявся дим. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.
До речі Мабуть, зовсім не гучно та безпечно: Бєлгород – одне з найкомфортніших міст Росії
Що відомо про вибухи в Бєлгороді сьогодні
Росіянам знову "тривожно". Громадяни країни-агресора ридають й істерять через чергову "бавовну" в Бєлгороді. Втім, влада запевняє, що "потужно" відпрацювала "Пе-Ве-О". Буцімто "збили" аж 10 повітряних цілей на підльоті до міста. Постраждалих нібито "немає".
Відпрацювала російська "Пе-Ве-О": дивіться відео (обережно, ненормативна лексика, 18+)
Водночас Гладков заявив про пошкодження 12 багатоквартирних будинків. Зокрема, у 18 квартирах вибито вікна. Окрім того, посічено фасад та вибито вікна в одному з корпусів дитячої поліклініки №4, пошкоджено покрівлю спортивного комплексу "Промінь" та пошкоджено фасад будівлі комерційного підприємства.
У селищі Дубове повністю згорів один приватний будинок. Ще у 4 багатоквартирних будинках посічені фасади, вибиті вікна у 21 квартирі.
Наслідки роботи російської "Пе-Ве-О": дивіться відео
Також пробито покрівлю приватного домоволодіння. У Майському пошкоджено покрівлю приватного будинку. У Микільському – посічені покрівлі двох. У селі Таврове пробито покрівлю та вибито вікна в одному.
А поки окупанти вихваляють свою криворуку "Пе-Ве-О", у мережі вже з'явилися відео з наслідками вибухів. Над Бєлгородом здійнявся дим.
"Саш! Ой! Все в диму! Боже", –
– жаліється росіянка.
Росіянка скаржиться на вибухи: дивіться відео
Традиційно окупанти намагаються звинуватити в атаці Україну. Однак, вибухи лунали саме в той час, як ворог бив по нашій державі ракетами.
Що не так з заявами загарбників
- Сили оборони не вдаються до терору мирного населення й не обстрілюють цивільну інфраструктуру. Це тактика Росії. Українські захисники ж б'ють виключно по воєнних об'єктах ворога.
- Як-от, російські аеродроми, де агресор тримає літаки, якими завдає ними ударів по Україні, чи завод зі збору "Шахедів" тощо.
- До речі, уже неодноразово окупанти атакували свою ж територію. Зокрема, у січні російська ракета влучила у дитячу кімнату в Бєлгороді.
- "Ракетну небезпеку" у Бєлгороді оголосили о 05:41 (за київським часом). Саме в цей час Росія била по Україні ракетами.
- Зауважимо, що саме з Бєлгородської області вночі 6 квітня Росія вкотре вдарила по Україні ракетами С-300.
- У Харкові окупанти вбили 6 людей, а ще 11 поранили.