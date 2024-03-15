Пішло не за планом: Путін "образився" на Україну, яка начебто зриває йому вибори

15 березня російський диктатор скликав Раду безпеки. Путін звинуватив Київ у спробі зірвати президентські вибори та взявся погрожувати.

Сьогодні, 15 березня, у Росії розпочалися так звані вибори президента. Із самого ранку у Бєлгороді не вмовкали вибухи, а у Москві горіла виборча урна.

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У самого "палає", а він продовжує погрози

На тлі боїв, які продовжують точитися у Курській та Бєлгородській області між військами Кремля та російськими добровольцями, Путін вирішив зробити заяву.

Так, під час засідання Ради безпеки країни – агресорки російський диктатор прокоментував прорив кордону, а також "бавовну" у двох областях. Він традиційно звинуватив Київ.

Путін запевнив, що нібито Україна намагається зірвати президентські вибори, залякавши цивільних росіян.

Також він почав співати дифірамби російській "пе-ве-о". Мовляв, та перехопила 95 відсотків усього, що летіло на територію його країни від кордону.

Крім того, очільник Кремля сказав, що Росію нібито намагалися штурмувати на курському та білгородському напрямках понад 2,5 тисячі "українських диверсантів" та 35 танків. Втім, Путін зазначив, що ця атака була відбита.

Також росіянин традиційно почав погрожувати, що удари по території Росії не залишаться без відповіді.

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З самого ранку у Бєлгороді оголосили ракетну небезпеку. У місті лунали вибухи. У небі було видно дим – то працювала російська ППО. Місцеві канали повідомляли про пошкоджені автомобілі та приватні будинки.

Потім вдень місто неодноразово здригатиметься від гучних вибухів.

Варто зауважити, що російські добровольці неодноразово попереджали владу Курської та Бєлгородської областей, що готують удари по військових об'єктах і закликали евакуювати людей. Втім, ті не відреагували. Натомість самі повстанці відкрили гуманітарні коридори. Вони повідомили, що ними з Бєлгорода та Бєлгородської області евакуювалося понад 7 000 цивільних автомобілів, а також понад 600 цивільних авто покинули Курську область.