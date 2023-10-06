Окупанти вночі скаржилися на "громкіє звукі" у Севастополі та атаку дронами Бєлгородщини

Росіяни продовжують потерпати від невідомих дронів. Так, у ніч проти 6 жовтня "Бавовнятко" вирушило на гастролі як у Бєлгородській області Росії, так і в тимчасово окупованому Криму.

Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на місцеві телеграм-канали та так звану місцеву владу. Традиційно, росіяни буцімто збили ледь не все, що летіло в їхню сторону.

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Скаржаться на атаку дронів

Так, кажуть, що близько 23:30 5 жовтня так звана російська ППО буцімто збила 5 безпілотників. Сталося це над Бєлгородською областю, відзвітувало міністерство оборони Росії.

За іншими даними збили навіть цілих 6 безпілотників. Традиційно кажуть, що внаслідок так званої атаки ніхто не постраждав. Водночас інформацію щодо наслідків уточняють оперативні служби.

Тим часом неспокійно було також у тимчасово окупованому Криму. Ближче до четвертої ранку так званий губернатор Севастополя Развожаєв розказував про "громкіє звукі". Вони лунали у районі Північного молу. За його словами, це протипідводно-диверсійне забезпечення Чорноморського флоту.

Развожаєв нарікав, що за попередньою інформацією, "отражают" атаку двох безекіпажних морських катерів. Пізніше не надходило жодного повідомлення від нього.

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