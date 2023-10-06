Окупанти вночі скаржилися на "громкіє звукі" у Севастополі та атаку дронами Бєлгородщини
Росіяни продовжують потерпати від невідомих дронів. Так, у ніч проти 6 жовтня "Бавовнятко" вирушило на гастролі як у Бєлгородській області Росії, так і в тимчасово окупованому Криму.
Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на місцеві телеграм-канали та так звану місцеву владу. Традиційно, росіяни буцімто збили ледь не все, що летіло в їхню сторону.
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Скаржаться на атаку дронів
Так, кажуть, що близько 23:30 5 жовтня так звана російська ППО буцімто збила 5 безпілотників. Сталося це над Бєлгородською областю, відзвітувало міністерство оборони Росії.
За іншими даними збили навіть цілих 6 безпілотників. Традиційно кажуть, що внаслідок так званої атаки ніхто не постраждав. Водночас інформацію щодо наслідків уточняють оперативні служби.
Тим часом неспокійно було також у тимчасово окупованому Криму. Ближче до четвертої ранку так званий губернатор Севастополя Развожаєв розказував про "громкіє звукі". Вони лунали у районі Північного молу. За його словами, це протипідводно-диверсійне забезпечення Чорноморського флоту.
Развожаєв нарікав, що за попередньою інформацією, "отражают" атаку двох безекіпажних морських катерів. Пізніше не надходило жодного повідомлення від нього.
Вибухи у Росії: що відомо
- У ніч проти 5 жовтня Курську область буцімто знову атакували безпілотники. Кажуть, була атака по інфраструктурних об'єктах. Унаслідок цього кілька районів залишилися без світла.
- Крім того, тривожним для росіян видався вечір 5 жовтня, адже у Курську пролунала ціла низка вибухів. Ясна річ, що місцева влада почала видавати байки про роботу ППО. Невдовзі міноборони Росії відзвітувало про буцімто збитий безпілотник.
- Тим часом у ніч проти 4 жовтня гучні вибухи лунали на Бєлгородщині. Невдовзі в СБУ розповіли, що це можна було почути, як вони пошкодили комплекс ППО С-400 "Тріумф".
- А ще 4 жовтня також скаржилися на "бавовну" у Брянській області. Окупанти бідкалися на те, що у Карачеві дрон буцімто атакував військову частину. Інформації про жертв або постраждалих не надходило.