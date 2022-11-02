Росіяни тероризували "шахідами" Черкащину: є влучання в об'єкт інфраструктури
Джерело:Ігор Табурець
Російські окупанти вкотре завдали удару по Черкащині. Це сталось вночі 2 листопада.
Про це повідомив очільник ОВА Ігор Табурець. За його словами, усю ніч ворог тероризував одну з громад Черкаського району.
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Окупанти тероризували "шахідами" Черкащину
Як стало відомо, у регіоні два "шахіди" збили сили ППО. Втім, один влучив в об’єкт інфраструктури. На щастя, люди не постраждали.
Жодних фото і відео. Не допомагайте ворогу! І убезпечуйтеся щоразу під час тривоги!
– наголосив Табурець.
Згодом заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що один із "шахідів" влучив у порожній резервуар з пальним. Наслідки влучання ліквідовано, а постраждалі відсутні.
Черкащину атакували дрони-камікадзе / фото Кирило Тимошенко
Росіяни атакують Черкащину
Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв, що ворог атакував один з об’єктів критичної інфраструктури Черкащини 31 жовтня. У зв'язку з цим, частину області було знеструмлено.
22 жовтня про атаку дронами-камікадзе по регіону повідомив глава Черкаської ОВА Ігор Табурець. Він зазначив, що ворог обстріляв область під час повітряної тривоги.
Невдовзі стало відомо, що вороги поцілили в об'єкт критичної інфраструктури.
10 жовтня у Черкаському районі під час повітряної тривоги з 17:31 до 18:26 захисники збили ворожу ракету. Відомо, що поранена одна людина. Також ворог пошкодив приблизно 20 приватних будинків.
Також російські окупанти намагалися завдати ракетного удару на Черкащині. Під Уманню ракету ворога збили підрозділи ППО.
Окрім цього, підрозділи протиповітряної оборони у вересні збили ворожу ракету на Уманщині. Уламки ракети впали на приватний будинок.
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