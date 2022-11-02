Росіяни тероризували "шахідами" Черкащину: є влучання в об'єкт інфраструктури

Російські окупанти вкотре завдали удару по Черкащині. Це сталось вночі 2 листопада.

Про це повідомив очільник ОВА Ігор Табурець. За його словами, усю ніч ворог тероризував одну з громад Черкаського району.

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Окупанти тероризували "шахідами" Черкащину

Як стало відомо, у регіоні два "шахіди" збили сили ППО. Втім, один влучив в об’єкт інфраструктури. На щастя, люди не постраждали.

Жодних фото і відео. Не допомагайте ворогу! І убезпечуйтеся щоразу під час тривоги!

– наголосив Табурець.

Згодом заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що один із "шахідів" влучив у порожній резервуар з пальним. Наслідки влучання ліквідовано, а постраждалі відсутні.



Черкащину атакували дрони-камікадзе / фото Кирило Тимошенко

Росіяни атакують Черкащину

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