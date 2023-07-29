Вибух, і через 5 секунд наступний, – мешканці будинку в Дніпрі розповіли, як дивом вижили

Росія 28 липня завдала терористичного ракетного удару по Дніпру. Унаслідок атаки постраждало 9 осіб й дивом минулося без жертв. Мешканці будинку розповіли, як пережили ракетний удар.

Вибухи пролунали у місті до оголошення повітряної тривоги. Оскільки ворог атакував місто балістичними ракетами, засоби ППО не встигли виявити ціль.

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Щасливий збіг обставин та інстинкти

Вибухи у Дніпрі пролунали близько о 21:00. Мешканці будинку розповіли, як їм вдалося пережити ракетну атаку. До слова, Павло мешкає поруч з місцем удару. Він був у будинку, коли почув два "прильоти". Після цього він швидко почав спускатися в укриття.

Щоправда, зізнається, той момент пам'ятає як у тумані. Після того, як загроза минула, чоловік хотів повернутися до квартири, проте правоохоронці його не пустили. За його словами, його оселя залишилася цілою й не постраждала.

Відразу, після першого вибуху, мозок відключився і вже, напевне, на інстинктах я почав збиратись і виходити – спускатись в сховище,

– розповів свідок удару.

Інший мешканець будинку Владислав винаймав квартиру в житловому комплексі, в який влучила російська ракета. Його вікна виходять саме на місце "прильоту". За щасливим збігом обставин, юнак не встиг повернутися до квартири.

Владислав розповів, що був у кафе разом з подругою та собакою поблизу місця ракетного удару. Близько о 21:00 вони мали йти додому, аби годувати пса за розкладом, проте вони затрималися у кав'ярні, бо дівчина "довго їла".

"Подруга дуже довго їсть, за що я їй дуже вдячний. Ми раді, що запізнилися на годування нашого чудо-чада. Все добре", – жартома каже Владислав.

Хлопець також розповів, що ніколи ще не чув таких "прильотів". Кав'ярня розташована зовсім поруч, тому Владислав з подругою добре почули вибухи. Він додав, що не було навіть звуку польоту ракети.

По-перше, відчули шок. Бо це було занадто гучно і таких «прильотів» я ще ніколи в житті не чув. Плюс, не було ніякого звуку польоту ракети, нічого. Просто в моменті вибух і через п'ять секунд – наступний. Потім, коли ми вийшли, в нас промайнула думка, хоч би не наш житловий комплекс,

– розповів мешканець будинку.

У квартирі хлопця від вибухової хвилі вилетіли вікна. На жаль, він не знає ступінь руйнувань, оскільки правоохоронці не пускали людей до атакованого помешкання.

Ракетний удар по Дніпру: що відомо