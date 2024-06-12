Вночі на Дніпропетровщині лунали вибухи через атаку "Шахедів": постраждала родина

Російська армія продовжує завдавати ударів по Україні дронами. Внаслідок атаки на Дніпропетровську область постраждала родина з трьох осіб.

На щастя, серед потерпілих немає людей з тяжкими травмами. Загалом вночі проти 12 червня протиповітряна оборона збила 11 "Шахедів" над Дніпропетровською областю.

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Атака дронів на Дніпропетровщину

Голова ОВА Сергій Лисак уточнив, що 4 безпілотники українська ППО ліквідувала у Новомосковському та Синельниківському районах. Решту дронів – на території таких районів:

Дніпровський;

Павлоградський;

Кам'янський.

На жаль, атака окупантів не минула без наслідків. На Синельниківщині постраждала родина. У 13-річного хлопчика – гостра реакція на стрес. У чоловіка 39 років та жінки 40 років – різані рани.

Через те що травми не важкі, усі троє постраждалих лікуватимуться амбулаторно – тобто вдома. Загалом під час атаки ворогу вдалось пошкодити 9 приватних помешкань у регіоні.

Наслідки атаки дронів по Дніпропетровщині / Фото голови ОВА

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Варто додати, що 11 червня ввечері окупанти обстріляли місто Нікополь з артилерії та під ранок випустили по населеному пункту 2 дрони. Обійшлось без постраждалих.

Вранці 12 червня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ, в Одесі лунали вибухи, в окупованому Севастополі працювали російські сили ППО, а рух "Атеш" знищив станцію супутникового зв'язку в Московській області.