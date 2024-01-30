На Дніпропетровщині вибухи: окупанти вдарили ракетами Х-59, працювала ППО

Росія не перестає атакувати українські мирні міста. Цього разу під ударом опинилась Дніпропетровщина.

Вдень 30 січня у Дніпропетровській області пролунали вибухи. Там тривала повітряна тривога.

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Була активна ворожа авіація

Моніторингові канали писали про активність тактичної авіації на Півдні. Майже одразу ж після цього повідомлення з'явилась інформація про запуск ракети Х-59, яка прямувала на Дніпро.

Пізніше поінформували про вибухи в області. За інформацією моніторингових каналів, відпрацювали сили протиповітряної оборони. Наразі офіційного повідомлення немає.

На Харківщині приліт