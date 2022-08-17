У росіян проблеми: "бавовна" у Криму зруйнує плани окупантів на Запоріжжі та Херсонщині

Унаслідок "бавовни" біля Джанкоя 16 серпня було пошкоджено залізничну інфраструктуру та перебито сполучення окупованого Криму з росією. Це не грає на руку окупантам.

Пошкодження залізниці в Джанкої створило проблеми ворогу

Про це 24 каналу розказав кореспондент із Запоріжжя. За його словами, завдяки цьому пошкодженню комунікацій, ймовірно, зменшиться інтенсивність боїв на Запоріжжі та Херсонщині, адже саме цим шляхом окупанти перекидали техніку на Південь України.

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На додачу до цього, як відомо, у тимчасово окупованій Херсонській області росіяни мають ще й проблеми з мостами через Дніпро.

Вони не знають, куди подіти свої війська – чи залишати їх на правому березі, чи евакуювати на лівий, а тут ще й підвезення боєприпасів зупинилося,

– пояснив кореспондент.

Це вказує на те, що українські захисники матимуть вигідну позицію для контрнаступів, коли росіяни залишаться без боєприпасів. Саме до цього все і йде, адже сполучення та постачання порушені доволі сильно, а автомобільним транспортом росіяни не вивезуть потрібну кількість зброї та боєприпасів.

Кореспондент із Запоріжжя розповів про ситуацію на окупованих територіях: дивіться відео

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