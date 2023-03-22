Дуже вдала робота розвідки, – майор ЗСУ про вибухи в окупованому Джанкої

У тимчасово окупованому Криму триває сезон "бавовни". Зокрема, вночі 22 березня пролунали чергові вибухи у бухті окупованого Севастополя.

Про це 24 Каналу розповів майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни та військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, після вибухів у Севастополі росіяни зупинили роботу морського пасажирського транспорту.

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Гетьман вважає, що це зробили не просто так – окупаційна влада півострова хоче приховати наслідки "бавовни". За його словами, ймовірно, у Севастополі відпрацювали морські дрони.

"Все це як мінімум налякало окупантів. Вони вже не можуть почуватися у безпеці, оскільки ми можемо їх дістати як на півночі, так і на півдні Криму", – наголосив військовий експерт.

Роль українських розвідників у вибухах в Джанкої

Несолодко росіянам у Криму було також 20 березня, коли "бавовна" завітала у Джанкой. У Головному управлінні розвідки МО України розповіли, що внаслідок вибухів були знищені російські ракети "Калібр НК". Майор запасу ЗСУ зауважив, що це була дуже кропітка робота українських фахівців.

Адже окупанти перевозили "Калібри" у режимі суворої секретності. За словами військового експерта, крилаті ракети не перевозять на відкритих платформах, як танки.

Таку зброю везуть у закритих вагонах, тобто їх неможливо візуально ідентифікувати. Тому можна з впевненістю сказати, що це вдало відпрацювали наші розвідники,

– наголосив Гетьман.

Він додав, що саме завдяки роботі української розвідки вдалося встановити, що "Калібри" перевозитимуть у певний час у конкретному місці.

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Чому не було детонації "Калібрів"

Як зазначив Гетьман, дехто висловлює сумніви, що у Джанкої були знищені ракети "Калібр". Мовляв, через те, що під час вибуху не було великої детонації.

Вони й не мали здетонувати, тому що таке озброєння перевозиться без бойового заряду та без палива. Це роблять з міркувань безпеки, адже вагон може хитнути чи ще якось можна пошкодити ці ракети. Це може призвести до вибухів,

– розповів військовий експерт.

За його словами, бойовий заряд та паливо для ракет росіяни могли перевозити в іншому вагоні або взагалі в інший день. А безпілотники завдали удару по вагонах, у яких, ймовірно, транспортувалися порожні ракети. Однак це аж ніяк не применшує важливості інциденту.

"Ми знищили електроніку та все інше, чим ці ракети були оснащені. Далі окупанти будуть їх або утилізувати, або ремонтувати", – зазначив Гетьман.

Він додав, що ремонт одного "Калібру" для ворога може коштувати не менше, ніж виробництво нової ракети.

Вибухи у Криму: коротко