Заради одного вертольота таку атаку не робили б: Світан припустив наслідки вибухів в Джанкої

В ніч на 17 квітня на аеродромі в Джанкої пролунала серія потужних вибухів. Ця ділянка – надзвичайно важливий логістичний хаб окупантів.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що поруч з аеродромом є Джанкойський залізничний вузол, де сходяться одразу чотири гілки.

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До Джанкоя звозиться практично вся військова амуніція, яка заходить сюди через Кримський міст. Далі все перевантажують і розвозять. Тому там могло бути багато різних військових цілей.

Була інформація, що там вдалося знищити С-400. Також там є залізничний вузол. Є кілька військових складів. Найімовірніше, коригували все партизани. Вдалося знайти момент, де на місці було достатньо техніки, ППО, особового складу тощо,

– сказав Світан.

Чим вдалося влучити по аеродромі в Джанкої

Як наголосив Світан, наразі немає точної інформації, що саме спричинило вибухи в Джанкої. Це цілком могли бути як крилаті ракети Storm Shadow чи може навіть балістичні ракети ATACMS. Є також екзотичні версії на кшталт удару з С-200.

Вже була інформація, що внаслідок удару буцімто вдалося знищити ворожий ЗРК С-400. Також є неперевірені дані про начебто знищення ракет "Циркон". Поки що потрібно дочекатися підтвердження інформації від того ж ГУР. Але нічого дивного, якщо вона дійсно підтвердиться.

Аеродромне поле – це часто десятки квадратних кілометрів місцевості. Там можна розмістити чи не половину російської армії. А через Джанкой перекидають багато зброї. Тому розвідка могла це все відстежити.

Там могли бути і вертольоти, і "Циркони", і ППО. За одним вертольотом ніхто таку атаку робити не буде. Я думаю найближчим часом ГУР поділяться деталями, що там таки сталося,

– зауважив Світан.

Вибухи в Джанкої: коротко