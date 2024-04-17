Заради одного вертольота таку атаку не робили б: Світан припустив наслідки вибухів в Джанкої
В ніч на 17 квітня на аеродромі в Джанкої пролунала серія потужних вибухів. Ця ділянка – надзвичайно важливий логістичний хаб окупантів.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що поруч з аеродромом є Джанкойський залізничний вузол, де сходяться одразу чотири гілки.
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До Джанкоя звозиться практично вся військова амуніція, яка заходить сюди через Кримський міст. Далі все перевантажують і розвозять. Тому там могло бути багато різних військових цілей.
Була інформація, що там вдалося знищити С-400. Також там є залізничний вузол. Є кілька військових складів. Найімовірніше, коригували все партизани. Вдалося знайти момент, де на місці було достатньо техніки, ППО, особового складу тощо,
– сказав Світан.
Чим вдалося влучити по аеродромі в Джанкої
Як наголосив Світан, наразі немає точної інформації, що саме спричинило вибухи в Джанкої. Це цілком могли бути як крилаті ракети Storm Shadow чи може навіть балістичні ракети ATACMS. Є також екзотичні версії на кшталт удару з С-200.
Вже була інформація, що внаслідок удару буцімто вдалося знищити ворожий ЗРК С-400. Також є неперевірені дані про начебто знищення ракет "Циркон". Поки що потрібно дочекатися підтвердження інформації від того ж ГУР. Але нічого дивного, якщо вона дійсно підтвердиться.
Аеродромне поле – це часто десятки квадратних кілометрів місцевості. Там можна розмістити чи не половину російської армії. А через Джанкой перекидають багато зброї. Тому розвідка могла це все відстежити.
Там могли бути і вертольоти, і "Циркони", і ППО. За одним вертольотом ніхто таку атаку робити не буде. Я думаю найближчим часом ГУР поділяться деталями, що там таки сталося,
– зауважив Світан.
Вибухи в Джанкої: коротко
- В ніч на 17 квітня на російському військовому аеродромі в Джанкої пролунали вибухи. Відео вибухів швидко опублікували в соцмережах.
- Агенти руху "Атеш" поділилися деталями удару по аеродрому. Там був уражений комплекс С-400, командний пункт одного з ракетних дивізіонів тощо.
- Аеродром в Джанкої є важливим логістичним хабом для окупантів. Там базується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу. Там розташовані Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52, а також гелікоптери прикордонної служби російської ФСБ.