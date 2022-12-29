Над Енгельсом росіяни могли збити свій же Су-27, – росЗМІ
29 грудня 2022, 16:40Читать новость на русском
Джерело:СтратКом ЗСУ
У російському Енгельсі 29 грудня чули потужні вибухи. Ймовірно, окупанти збили свій Су-27.
В Енгельсі працювала славнозвісна російська ППО. У місті також лунала повітряна тривога.
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Росіяни могли збити в Енгельсі свій Су-27
У російських ЗМІ розповіли, що сталося на авіабазі "Енгельс-1" вранці 29 грудня. Там росіяни буцімто випадково збили свій винищувач.
Помітили нерозпізнаний об'єкт. Враховуючи досвід двох попередніх прильотів, вирішили збивати. Виявилося, наш Су-27,
– повідомило джерело в міноборони Росії.
Наразі окупанти розбираються, чому збили свій літак. За їхніми словами, було хмарно. Пілот винищувача загинув.
На аеродром "Енгельс" раніше теж приходила "бавовна"
- Вночі 26 грудня на аеродромі "Енгельс" пролунав другий за місяць вибух. Там розміщені стратегічні бомбардувальники окупантів. Саме з цих літаків росіяни запускають ракети по Україні. Попередні вибухи сталися ще на початку грудня.
- Цього разу внаслідок "бавовни" були жертви та постраждалі. Місцеві ЗМІ повідомляли про трьох загиблих та чотирьох травмованих, серед яких могли бути й бойові льотчики.
- Є ймовірність, що внаслідок вибухів могли постраждати й стратегічні бомбардувальники. Усе, що відомо про вибух на "Енгельсі", читайте за посиланням.