Може зірвати кампанію ударів по інфраструктурі України: ISW про вибухи на російських аеродромах

Напередодні відразу на двох російських аеродромах пролунали вибухи. Під час одного з них пошкоджень зазнала стратегічна авіація ворога, другого – вибухнув бензовоз.

Як зазначають в Інституті з вивчення війни, відповідні інциденти можуть зірвати кампанію російських атак по українській інфраструктурі. Адже ворог явно не планував зазнавати втрат на своїй же території. Зокрема на тих об'єктах, які він вважав недосяжними.

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Дісталися до глибокого тилу

В Інституті припускають, що вибухи на аеродромах "Енгельс" і "Дягілєво" сталися через українські сили. І хоч значних пошкоджень там не було, таким чином "продемонстрували здатність України завдавати ударів по російських тилах". Укладачі звіту припускають, що це може зірвати плани ворога продовжувати масовані ракетні удари.

Як у міноборони країни-агресорки, так і деякі блогери повідомили, що це саме українські сили використали БпЛА, щоб бити по цих аеродромах. Нагадаємо, що "Енгельс-2" у Саратовські області розташований за 507 кілометрів від України, а авіабаза "Дягілєво" у Рязанській – за 724 кілометри.

У випадку з "Енгельс-2", то там стало відомо про пошкодження стратегічних бомбардувальників і ракетоносіїв. Натомість у "Дягілєво" вибухнув бензовоз.

Українські сили, ймовірно, прагнули зірвати удари Росії по критично важливій інфраструктурі України та продемонструвати здатність України завдавати ударів по російських стратегічних об'єктах,

– зазначають у звіті.

Воєнкори критикують захист Росії

Цікаво, що воєнні кореспонденти накинулися з критикою на офіційних осіб Росії. А все тому, що їм не вдалося як передбачити, так і запобігти удари дронів по двох авіабазах. Мовляв, ці авіабази потрібно було значно краще захистити. Особливо з урахуванням того, що вони – "явні цілі для українських ударів".

Вони вже почали бити на сполох. Мовляв, на території Росії діють українські ДРГ. Або ж дійсно безпілотнику вдалося подолати чималу відстань з України. Хай там як, але вони почали переживати через те, що під загрозою тепер ще й Москва.

Як на вибухи відреагували в Україні